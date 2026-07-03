Lovren kritizirao Dalića zbog jednog poteza: 'Dečko je fantastičan, ali...'

teške riječi

Lovren kritizirao Dalića zbog jednog poteza: 'Dečko je fantastičan, ali...'

  • M.Da.
  • Zadnja izmjena 03.07.2026 01:04
  • Objavljeno 03.07.2026 u 01:04
Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Bivši reprezentativni stoper smatra da je njegov 19-godišnji nasljednik Luka Vušković ipak dobio zalogaj koji mu je bilo preteško progutati

Hrvatska dočekuje Portugal u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Momčad koju nikad nismo pobijedili u službenim utakmicama napravila je samo jednu promjenu u sastavu, dok je Zlatko Dalić ostao vjeran jedanaestorici koja je donijela pobjedu protiv Gane.

To znači da nakon početnog eksperimenta s trojicom u obrani, koji je rezultirao porazom od Engleske (2:4) u prvom kolu po skupinama, na klupi ostaje talentirani Luka Vušković.

vezane vijesti

'Iskustvo je presudno'

O njegovim igrama za reprezentaciju progovorio je bivši reprezentativni stoper Dejan Lovren. Po njegovim riječima dalo bi se naslutiti da je kritizirao i svog bivšeg izbornika.

"Dečko je fantastičan, talentiran, ali gurnulo ga se prerano u utakmicu protiv Engleske. Trebalo ga se postupno uvoditi. Možeš ti imati kvalitetu, ali iskustvo je presudno", rekao je Lovren u HRT-ovoj emisiji Americana.

Unatoč lošijoj igri i samo jednom nastupu, Vušković je iz Tottenhama prešao u Brighton & Hove Albion za čak 53 milijuna eura.

"53 milijuna je za takvog igrača džabe. Velike su cifre i velika su očekivanja, ali on mora ostati smiren u glavi. Brighton će mu dati priliku i da griješi", ustvrdio je Lovren, a nadovezao se Robert Matteoni:

Luka Vušković Hrvatska
Luka Vušković Hrvatska Izvor: EPA / Autor: ALBERT PENA / EPA

'Uhvatio se Perišića'

"Brighton je rasadnik mladih igrača, a vjerujem da će to koristiti i za hrvatsku reprezentaciju."

No, Vuškovićev potencijal bi se tek trebao pokazati u punom svjetlu. Barem tako smatra još jedan bivši reprezentativac Mario Tokić.

"Poznajem njega i cijelu njegovu obitelj, igrao sam s njegovim ocem. Kažu mi da je nevjerojatno koliko radi. Uhvatio se Perišića dok je bio u Hajduku i preuzeo njegove metode rada, imao je velik utjecaj za njega. Kad vi vidite njegovu obitelj, oca, brata i djeda, kakvi su to igrači bili", ustvrdio je.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Izbornik Španjolske se najprije naklonio svojim igračima, a onda poslao moćnu poruku Hrvatima i Portugalcima
hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Junaka Španjolske pitali koga bi radije Hrvatsku ili Portugal: Evo što je odgovorio
kakva utakmica

kakva utakmica

Hrvatska saznala protivnika ako izbaci Portugal

najpopularnije

Još vijesti