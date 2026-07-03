Lovren kritizirao Dalića zbog jednog poteza: 'Dečko je fantastičan, ali...'

Bivši reprezentativni stoper smatra da je njegov 19-godišnji nasljednik Luka Vušković ipak dobio zalogaj koji mu je bilo preteško progutati

Hrvatska dočekuje Portugal u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Momčad koju nikad nismo pobijedili u službenim utakmicama napravila je samo jednu promjenu u sastavu, dok je Zlatko Dalić ostao vjeran jedanaestorici koja je donijela pobjedu protiv Gane. To znači da nakon početnog eksperimenta s trojicom u obrani, koji je rezultirao porazom od Engleske (2:4) u prvom kolu po skupinama, na klupi ostaje talentirani Luka Vušković.

'Iskustvo je presudno' O njegovim igrama za reprezentaciju progovorio je bivši reprezentativni stoper Dejan Lovren. Po njegovim riječima dalo bi se naslutiti da je kritizirao i svog bivšeg izbornika. "Dečko je fantastičan, talentiran, ali gurnulo ga se prerano u utakmicu protiv Engleske. Trebalo ga se postupno uvoditi. Možeš ti imati kvalitetu, ali iskustvo je presudno", rekao je Lovren u HRT-ovoj emisiji Americana. Unatoč lošijoj igri i samo jednom nastupu, Vušković je iz Tottenhama prešao u Brighton & Hove Albion za čak 53 milijuna eura. "53 milijuna je za takvog igrača džabe. Velike su cifre i velika su očekivanja, ali on mora ostati smiren u glavi. Brighton će mu dati priliku i da griješi", ustvrdio je Lovren, a nadovezao se Robert Matteoni: