Lovren kritizirao Dalića zbog jednog poteza: 'Dečko je fantastičan, ali...'

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Bivši reprezentativni stoper smatra da je njegov 19-godišnji nasljednik Luka Vušković ipak dobio zalogaj koji mu je bilo preteško progutati
Hrvatska dočekuje Portugal u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Momčad koju nikad nismo pobijedili u službenim utakmicama napravila je samo jednu promjenu u sastavu, dok je Zlatko Dalić ostao vjeran jedanaestorici koja je donijela pobjedu protiv Gane.
To znači da nakon početnog eksperimenta s trojicom u obrani, koji je rezultirao porazom od Engleske (2:4) u prvom kolu po skupinama, na klupi ostaje talentirani Luka Vušković.
'Iskustvo je presudno'
O njegovim igrama za reprezentaciju progovorio je bivši reprezentativni stoper Dejan Lovren. Po njegovim riječima dalo bi se naslutiti da je kritizirao i svog bivšeg izbornika.
"Dečko je fantastičan, talentiran, ali gurnulo ga se prerano u utakmicu protiv Engleske. Trebalo ga se postupno uvoditi. Možeš ti imati kvalitetu, ali iskustvo je presudno", rekao je Lovren u HRT-ovoj emisiji Americana.
Unatoč lošijoj igri i samo jednom nastupu, Vušković je iz Tottenhama prešao u Brighton & Hove Albion za čak 53 milijuna eura.
"53 milijuna je za takvog igrača džabe. Velike su cifre i velika su očekivanja, ali on mora ostati smiren u glavi. Brighton će mu dati priliku i da griješi", ustvrdio je Lovren, a nadovezao se Robert Matteoni:
'Uhvatio se Perišića'
"Brighton je rasadnik mladih igrača, a vjerujem da će to koristiti i za hrvatsku reprezentaciju."
No, Vuškovićev potencijal bi se tek trebao pokazati u punom svjetlu. Barem tako smatra još jedan bivši reprezentativac Mario Tokić.
"Poznajem njega i cijelu njegovu obitelj, igrao sam s njegovim ocem. Kažu mi da je nevjerojatno koliko radi. Uhvatio se Perišića dok je bio u Hajduku i preuzeo njegove metode rada, imao je velik utjecaj za njega. Kad vi vidite njegovu obitelj, oca, brata i djeda, kakvi su to igrači bili", ustvrdio je.