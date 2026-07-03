Dalić opet jednog igrača ostavio na klupi: 'To nije prirodno, treba nam na terenu'

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Bivši reprezentativni stoper Dejan Lovren komentirao je odluku Zlatka Dalića da protiv Portugala na klupi ostavi Joška Gvardiola
Hrvatska dočekuje Portugal u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Izbornik Zlatko Dalić je protiv momčadi koju Vatreni u službenim utakmicama nikad nisu pobijedili, odlučio izaći s istim sastavom koji je pobijedio Ganu.
To znači da u prvih 11 ponovno nema najskupljeg i po mnogima najboljeg obrambenog igrača Hrvatske, Joška Gvardiola. O tome je u emisiji HRT-a govorio i bivši reprezentativac Dejan Lovren.
"Sjećam se Joška kad je došao u reprezentaciju, imao je 19 godina i već se vidjelo da je igračina. Mi nemamo takvog igrača, s takvim tehničkim predispozicijama i taktičkim znanjem", istaknuo je te dodao:
"Jednog Joška vidjeti na klupi nije prirodno. On nam treba na terenu. On igra u Cityju i Guardiola zna zašto ga je stavio u prvih 11 odmah, četiri mjeseca nakon ozljede. Ali, razumijem i izbornika. Ne mijenjaš ekipu koja pobjeđuje. Uz to, treba uvijek dati podršku s klupe. Ja kad se sjetim 2018. i 2022., svi igrači koji su ušli s klupe su napravili razliku", naglasio je Lovren.
Igra za City, ali...
Gvardiol se u ožujku teže ozlijedio i prve procjene su govorile kako će propustiti SP. No, čudesno se oporavio i zaigrao za Manchester City, ali u reprezentaciji još treba pohvatati konce.
Lovren je istaknuo da je u takvim situacijama češće bitno ostati jači u glavi. Dodao je da su potrebne dvije do tri utakmice da se igrač nakon ozljede vrati u svoj ritam. No, dvije do tri utakmice na SP-u za mnoge momčadi znači kraj.
"Žao mi ga je vidjeti na klupi, ali izbornik ima svoje odluke. Na kraju krajeva, bitna je ekipa, Hrvatska je najbitnija, a ne pojedinačni igrač", rekao je.
Samokritike
Gvardiol se sam kritizirao nakon poraza od Engleske, gdje nije odigrao svoju najbolju utakmicu. Iako su stručni sukomentatori ustvrdili kako je on to morao reći te da je inače samokritičan, Lovren je naglasio da je on vjerojatno udario šakom u zid, kad ga nitko nije gledao.
"Ne sjećam se da je netko loše govorio o Gvardiolovoj formi i on je jedan igrač oko kojeg postoji unisono mišljenje u hrvatskoj javnosti. Nije bilo puno kritika, ali svi govorimo ono što vidimo, a to je da nije u formi", zaključio je sportski novinar Robert Matteoni.