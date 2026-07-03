Dalić opet jednog igrača ostavio na klupi: 'To nije prirodno, treba nam na terenu'

Hrvatska dočekuje Portugal u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Izbornik Zlatko Dalić je protiv momčadi koju Vatreni u službenim utakmicama nikad nisu pobijedili, odlučio izaći s istim sastavom koji je pobijedio Ganu.

To znači da u prvih 11 ponovno nema najskupljeg i po mnogima najboljeg obrambenog igrača Hrvatske, Joška Gvardiola. O tome je u emisiji HRT-a govorio i bivši reprezentativac Dejan Lovren.

"Sjećam se Joška kad je došao u reprezentaciju, imao je 19 godina i već se vidjelo da je igračina. Mi nemamo takvog igrača, s takvim tehničkim predispozicijama i taktičkim znanjem", istaknuo je te dodao:

"Jednog Joška vidjeti na klupi nije prirodno. On nam treba na terenu. On igra u Cityju i Guardiola zna zašto ga je stavio u prvih 11 odmah, četiri mjeseca nakon ozljede. Ali, razumijem i izbornika. Ne mijenjaš ekipu koja pobjeđuje. Uz to, treba uvijek dati podršku s klupe. Ja kad se sjetim 2018. i 2022., svi igrači koji su ušli s klupe su napravili razliku", naglasio je Lovren.