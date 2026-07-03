Dalić najavio što Hrvatska mora hitno promijeniti protiv Portugala

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Dalić najavio što Hrvatska mora hitno promijeniti protiv Portugala

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 03.07.2026 00:16
  • Objavljeno 03.07.2026 u 00:16
Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: EPA / Autor: EDUARDO LIMA
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Hrvatsku od jedan sat očekuje jedan od najvećih izazova na Svjetskom prvenstvu. U Torontu će protiv Portugala tražiti plasman u osminu finala, a izbornik Zlatko Dalić u posljednjem razgovoru prije utakmice otkrio je kako vidi ključ uspjeha.

Dalić je potvrdio da neće mijenjati momčad koja je pobijedila Ganu te će na teren poslati isti sastav.

'Igrat će ista momčad kao protiv Gane', rekao je hrvatski izbornik.

No puno zanimljivije bile su njegove riječi o načinu na koji Hrvatska mora igrati protiv jedne od najkvalitetnijih reprezentacija turnira.

'Moramo biti agresivni u sredini terena, na granici kartona. Moramo biti gusti u bloku, a ako ne budemo imali posjed lopte, neće biti dobro. Moramo se znati odmoriti posjedom od faze obrane.'

Dalić je upozorio i na vrlo zahtjevne uvjete koji očekuju obje reprezentacije.

'Teško je igrati po ovakvoj vrućini. Trebat će puno energije i koncentracije tijekom svih 90 minuta.'

Unatoč tome, hrvatski izbornik vjeruje da njegova momčad može napraviti još jedan veliki rezultat.

'Želimo napraviti maksimum s naše strane. Moramo biti bolji i kvalitetniji nego prije, pokazati karakter. Došli smo ovdje boriti se i ostati što duže.'

Na kraju je posebnu poruku poslao hrvatskim navijačima, kojih će u Torontu biti nekoliko tisuća.

'Vjerujem u nas, u našu igru i u naše navijače koji će biti uz nas.'

Dvoboj Hrvatske i Portugala igra se večeras u Torontu, a pobjednik će izboriti mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva.

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