Petar Sučić otkrio koliko će Portugal biti težak protivnik: 'Takve utakmice nas samo čekaju'

uoči utakmice

Petar Sučić otkrio koliko će Portugal biti težak protivnik: 'Takve utakmice nas samo čekaju'

  • M.Da.
  • Zadnja izmjena 03.07.2026 00:22
  • Objavljeno 03.07.2026 u 00:22
Petar Sučić
Petar Sučić Izvor: Pixsell / Autor: JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Petar Sučić dao je svoje viđenje sraza s Portugalom. Izrazio je optimizam te istaknuo dobru atmosferu u momčadi

Hrvatska dočekuje Portugal u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Vatreni nisu dosad nikad pobijedili ovu momčad u službenim utakmicama, no to ne umanjuje optimizam među našim igračima.

"Osjećamo se sjajno. Atmosfera je fenomenalna. Ostvarili smo cilj koji smo zacrtali, prošli smo skupinu", rekao je Petar Sučić u javljanju za HRT-ovu emisiju Americana.

vezane vijesti

Mnogi ističu kako će ta utakmica biti teška, što zbog značaja, a što i zbog povijesno lošeg međusobnog omjera s Portugalcima. 

"Bit će teška utakmica, ali takve utakmice nas samo i čekaju. Spremni smo na njih. Trebamo se boriti za svaki djelić terena i ako budemo pravi, možemo proći dalje", dodao je Sučić.

On je zabio pogodak u utakmici protiv Gane, koji ga je napunio samopouzdanje. "Važan mi je gol za samopouzdanje, ali važna je ekipa. Pobjeda je bitna pa makar Livi zabio. Spremni smo", poručio je mladi veznjak.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Izbornik Španjolske se najprije naklonio svojim igračima, a onda poslao moćnu poruku Hrvatima i Portugalcima
hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Junaka Španjolske pitali koga bi radije Hrvatsku ili Portugal: Evo što je odgovorio
kakva utakmica

kakva utakmica

Hrvatska saznala protivnika ako izbaci Portugal

najpopularnije

Još vijesti