Petar Sučić otkrio koliko će Portugal biti težak protivnik: 'Takve utakmice nas samo čekaju'

"Osjećamo se sjajno. Atmosfera je fenomenalna. Ostvarili smo cilj koji smo zacrtali, prošli smo skupinu", rekao je Petar Sučić u javljanju za HRT-ovu emisiju Americana.

Hrvatska dočekuje Portugal u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva . Vatreni nisu dosad nikad pobijedili ovu momčad u službenim utakmicama, no to ne umanjuje optimizam među našim igračima.

Mnogi ističu kako će ta utakmica biti teška, što zbog značaja, a što i zbog povijesno lošeg međusobnog omjera s Portugalcima.

"Bit će teška utakmica, ali takve utakmice nas samo i čekaju. Spremni smo na njih. Trebamo se boriti za svaki djelić terena i ako budemo pravi, možemo proći dalje", dodao je Sučić.

On je zabio pogodak u utakmici protiv Gane, koji ga je napunio samopouzdanje. "Važan mi je gol za samopouzdanje, ali važna je ekipa. Pobjeda je bitna pa makar Livi zabio. Spremni smo", poručio je mladi veznjak.