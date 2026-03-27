Lokomotiva prodaje velikog talenta za 2,5 milijuna eura

Lokomotiva bi, dodaje isti izvor, od tog posla trebala uprihoditi oko 2,5 milijuna eura. Ako transfer uskoro bude zaključen, zagrebački će klub realizirati još jedan vrijedan izlazni posao i potvrditi reputaciju sredine koja uspješno razvija i prodaje igrače.

Podsjetimo, Lokomotiva je ove zime za isti iznos prodala i Fabijana Krivaka, ofenzivnog veznjaka i mladog hrvatskog reprezentativca. Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 1,5 milijuna eura.

Diop je, prema istom izvoru, procijenjen na milijun eura. Senegalski veznjak prošlog je rujna produljio ugovor s Lokomotivom do ljeta 2029. godine, no sve upućuje na to da bi uskoro mogao napustiti klub. U dresu Lokomotive upisao je 22 nastupa i postigao jedan pogodak.