OTKRIO INSAJDER

Lokomotiva prodaje velikog talenta za 2,5 milijuna eura

N.M.

27.03.2026 u 19:02

Cheickh Diop
Cheickh Diop Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Norveški Brann nadomak je dogovora s Lokomotivom oko transfera Cheikha Mbackea Diopa, objavio je talijanski insajder Lorenzo Lepore. Prema njegovim navodima, pregovori su u završnoj fazi, a senegalski veznjak novom bi se klubu trebao priključiti već početkom sljedećeg tjedna.

Lokomotiva bi, dodaje isti izvor, od tog posla trebala uprihoditi oko 2,5 milijuna eura. Ako transfer uskoro bude zaključen, zagrebački će klub realizirati još jedan vrijedan izlazni posao i potvrditi reputaciju sredine koja uspješno razvija i prodaje igrače.

Podsjetimo, Lokomotiva je ove zime za isti iznos prodala i Fabijana Krivaka, ofenzivnog veznjaka i mladog hrvatskog reprezentativca. Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 1,5 milijuna eura.

Diop je, prema istom izvoru, procijenjen na milijun eura. Senegalski veznjak prošlog je rujna produljio ugovor s Lokomotivom do ljeta 2029. godine, no sve upućuje na to da bi uskoro mogao napustiti klub. U dresu Lokomotive upisao je 22 nastupa i postigao jedan pogodak.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIJE IM SJELO

ZA PAMĆENJE

TPORTAL U ORLANDU

najpopularnije

Još vijesti