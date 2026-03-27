Gattuso na udaru kritika. 'Italija je loša, nije to onaj nivo...'

Italija nije odigrala nezaboravnu utakmicu, a protivnika je slomila tek u drugom poluvremenu golovima Tonalija u 56. i Keana u 80. minuti susreta.

Italija će u utorak gostovati u Zenici kod BiH u utakmici za plasman za Svjetsko prvenstvo, a momčad Gennara Gattusa našla se na meti kritika. Ničime impresionirani nisu bili sjevernoirski mediji, koji su dosta kritizirali Talijane.

'Sjeverna Irska nema se čega sramiti u ovom porazu. Italija nije izgledala kao četverostruki svjetski prvak nego kao momčad koja je izgubila zadnja dva baraža za plasman na SP. Nisu na nivou na kojem su nekad bili', objavio je Times.

Belfast Telegraph je objavio tekst u sličnom tonu, a jedini igrač kojeg su pohvalili bio je Sandro Tonali.

'Italija je bila loša ekipa, zainteresirana samo za obavljanje posla. Nije kraj svijeta što Sjeverna Irska nije mogla prebroditi oluju u Italiji, čak i ako se zasad tako čini. Tonali je bio među najboljima, ako ne i najbolji. Prvo prekrasan gol koji je postigao, a zatim sjajna lopta Keanu koja je dovela do odlučujućeg drugog gola', objavio je taj portal.