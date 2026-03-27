ČUDAN POTEZ

Đoković ponovno zabrinuo navijače: Vijest odjeknula teniskim svijetom

N.M.

27.03.2026 u 18:31

Novak Đoković Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO / EPA
Novak Đoković neće zaigrati na ovogodišnjem Mastersu u Monte Carlu, potvrdili su organizatori turnira. Iako vijest odjekuje teniskim svijetom, takav rasplet nije veliko iznenađenje s obzirom na probleme s ozljedom koji ga muče već neko vrijeme.

Srpski tenisač ranije je odustao i od nastupa u Miamiju zbog problema s desnim ramenom, a sve upućuje na to da nije želio dodatno riskirati u iznimno zahtjevnom dijelu sezone. Raspored je zgusnut, a pred njim su turniri koji imaju puno veću težinu.

Naznake da nije potpuno spreman pojavile su se još na Indian Wellsu, gdje je zaustavljen u osmini finala protiv Jacka Drapera. Nakon tog meča priznao je da osjeća bol u podlaktici, osobito pri prvim servisima nakon duljih stanki tijekom igre.

U 38. godini Đoković i njegov tim očito su odlučili povući potez kojim će zaštititi tijelo i fokus prebaciti na ono najvažnije. Preskakanjem Monte Carla, turnira koji nije propustio još od 2011. godine i s kojim ima posebnu povezanost jer ondje živi, svjesno prihvaća mogući pad na ATP ljestvici

Cure šokantni detalji teškog poraza: 'U svlačionici je stolicom gađao suigrača'
Fantastična Nika Prevc na Planici ispisala povijest: Pogledajte skok za svjetski rekord
Livaković nam otkrio koji ga je Vatreni posebno oduševio: 'Nevjerojatno koga imamo'

