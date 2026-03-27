Bivši dinamovac nakon epske pobjede BiH: 'Bilo je pomalo i tužno to gledati'

Novi izbornik Slovenije Boštjan Cesar priznao je da je s posebnom pažnjom pratio utakmice iz regije - i da ga je ono što je vidio u Cardiffu ostavilo bez ravnodušnosti.

'Gledao sam Bosnu i Hercegovinu… bilo je pomalo i tužno, ali i lijepo za vidjeti. Sretni ste zbog njih, ali istovremeno znate gdje vi želite biti', rekao je Cesar.

Slovenija se priprema za prijateljski dvoboj protiv Mađarske u Budimpešti, a za Cesara će to biti prvi nastup u ulozi izbornika. Ne skriva da osjeća težinu funkcije, ali i vjeru u ono što gradi.

'Svjestan sam odgovornosti. Ne skrivam se - prvi sam na udaru i nemam problem s tim. Vjerujem u svoj rad i u igrače koje imam', poručio je.

Naglasio je da je zadovoljan načinom na koji momčad reagira na njegove zahtjeve.

'Pripreme idu jako dobro, zadovoljan sam kako igrači rade i kako su prihvatili moj način rada'.

Za utakmicu protiv Mađarske pripremio je dvije varijante igre, no jasno daje do znanja da fokus nije na protivniku.

'Rezultat je uvijek važan, čak i u prijateljskoj utakmici. Ali želim vidjeti energiju, organizaciju u obrani i napadu, kako vršimo pritisak i kako se branimo. Naglasak je na nama'.

Cesar je poručio da želi momčad koja preuzima odgovornost.

'Bit će oscilacija, ali želimo rasti iz utakmice u utakmicu'.

Posebno se osvrnuo na večeri koje su donijele euforiju u regiji.

'Kada gledate slavlje Bosne i Hercegovine, to vam daje dodatnu energiju. Znate gdje želite biti i što morate napraviti da tamo dođete. Vrijeme brzo prolazi i morate iskoristiti svaku priliku. Da, bilo je i malo tužno gledati, ali sretni ste zbog njih. Svi mi imamo iste snove', dodao je.

Boštjan Cesar dobro je poznat hrvatskoj publici - od 2000. do 2005. nosio je dres Dinama, a na klupi Slovenije naslijedio je Matjaža Keka.