Livajina utakmica godine. Pogledajte što je radio igračima Istre

Hajduk je na krilima svojega kapetana Marka Livaje u 28. kolu SHNL-a pobijedio Istru u gostima 3:1.

Tri utakmice zaredom u početnoj postavi, četiri gola i dvije asistencije - to je bilanca Marka Livaje u zadnja tri kola SHNL-a u kojima je podsjetio na svoje najbolje dane.

Posebno dobar Hajdukov kapetan bio je protiv Istre koju je praktički sam pobijedio. U 23. minuti se odlično snašao nakon akcije Melnjaka i Brajkovića te je spretnim udarcem pogodio rašlje za 0:1.

Istra - Hajduk 0:1 (Livaja 23')

U 29. minuti je pokazao dio svojeg talenta kad je s igračem na leđima primio loptu, a onda i njega i još jednog igrača Istre prevario sjajnim driblingom, oslobodio se i započeo napad svoje momčadi.

Pogodio je Livaja nakon toga i gredu, a u 58. minuti je još jednom solo akcijom zabio treći gol za Hajduk. U duelu s dva igrača Istre, strašnim lažnjakom prebacio je loptu s lijeve noge na desnu i onda preciznim udarcem pogodio suprotni kut za 0:3.

Nešto kasnije je na polovici Istre primio loptu i rabonom gurnuo loptu kroz noge Štulca točno u for Pukštasu koji je zakomplicirao akciju i nije sjajan Livajin potez okrunio nečime konkretnijim.

