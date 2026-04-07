Livajina utakmica godine. Pogledajte što je radio igračima Istre

Hajduk je na krilima svojega kapetana Marka Livaje u 28. kolu SHNL-a pobijedio Istru u gostima 3:1.
Tri utakmice zaredom u početnoj postavi, četiri gola i dvije asistencije - to je bilanca Marka Livaje u zadnja tri kola SHNL-a u kojima je podsjetio na svoje najbolje dane.
Posebno dobar Hajdukov kapetan bio je protiv Istre koju je praktički sam pobijedio. U 23. minuti se odlično snašao nakon akcije Melnjaka i Brajkovića te je spretnim udarcem pogodio rašlje za 0:1.
U 29. minuti je pokazao dio svojeg talenta kad je s igračem na leđima primio loptu, a onda i njega i još jednog igrača Istre prevario sjajnim driblingom, oslobodio se i započeo napad svoje momčadi.
Pogodio je Livaja nakon toga i gredu, a u 58. minuti je još jednom solo akcijom zabio treći gol za Hajduk. U duelu s dva igrača Istre, strašnim lažnjakom prebacio je loptu s lijeve noge na desnu i onda preciznim udarcem pogodio suprotni kut za 0:3.
Nešto kasnije je na polovici Istre primio loptu i rabonom gurnuo loptu kroz noge Štulca točno u for Pukštasu koji je zakomplicirao akciju i nije sjajan Livajin potez okrunio nečime konkretnijim.
Njegovu sjajnu utakmicu nakon utakmice prokomentirao je i Gonzalo Garcia.
'Igrao je odlično, trenira dobro. Kad momčad ima ovakvu energiju… Kažem, uživao sam gledati ga danas, ali puno puta nisam uživao u tome što radi na terenu. Opet igramo u nedjelju, igrat će, ali ako neće ovako uživati u igri, onda ne znam. Sretan sam što je zabio dva gola, što je asistirao, ali čitava momčad je igrala sjajno. Kad su svi tako dobri, onda on može dati ovo ekstra', rekao je Hajdukov trener.