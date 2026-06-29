Livaja nije jedini bio kažnjen: Evo na koliko hajdukovaca je poludio sportski direktor

Kako piše Dalmatinski portal , momčad Hajduka je sinoć imala team-building, a nakon pobjede Hrvatske nad Ganom, dio igrača, njih osmorica, odlučili su otići popiti piće, nazdraviti, podružiti se još malo prije spavanja. 'Nije to dugo trajalo, ali su u klubu doznali za isto, što pogotovo sportski direktor Roberta Graf nije dobro primio', piše Dalmatinski portal.

Dan poslije, na treningu, Gonzalo Garcia odlučio je kazniti taj dio momčadi dodatnim trčanjem i istrčavanjem krugova, što Marku Livaji nije najbolje sjelo.

Uslijedila je žestoka verbalna rasprava s Garcijom i Grafom, nakon koje su u stručnom stožeru zaključili da Livaja mora napustiti pripreme.