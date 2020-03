Lirim Kastrati prometnuo se u ponajboljeg napadača HT Prve lige: 'I da zaigram u Premier ligi, vratit ću se u Zagreb, ovdje je moj drugi dom'

Lirim Kastrati oduševio je sjajnim igrama u dresu Lokomotive, što ga je dovelo do Dinama, kojem će se priključiti idućeg ljeta. S Kastratijem smo pretresli nogometne teme, a otkrio nam je i kakav mu je život u Zagrebu i s kime se najradije druži

'Nogometom sam se počeo baviti u svojem selu Hogosht na Kosovu. Zatim sam otišao u Arsenal iz Prištine te su me u jednoj prijateljskoj utakmici sa Škendijom iz Tirane primijetili iz tog kluba i pozvali da im se priključim. Ostao sam tamo dvije i pol godine', rekao nam je Kastrati pa ispričao zanimljivu anegdotu kako je došlo do njegova dolaska u Zagreb:

'Ma ne, kakav menadžer, imao sam samo 17 godina. Tek nakon te snimke javilo mi se jako puno njih, među kojima i Ređi Jelići, koji mi je i danas menadžer. On je za dva dana došao na Kosovo i sve smo brzo dogovorili. Odveo me u Lokomotivu i nakon prvog treninga potpisao sam ugovor na godinu dana', kaže nam Kastrati.

'Da kažem da smo to očekivali, ljudi bi mislili da sam kreten. Naravno da nismo očekivali da će biti ovako dobro, ali znali smo da smo dobri. Imamo vrhunskog trenera i svaki dan svi dajemo svoj maksimum. Želimo svaki dan biti sve bolji i mislim da je to ključ ovog uspjeha.'

'Igrao sam za U-19 i U-21 reprezentacije, a onda sam prošle godine debitirao i za A reprezentaciju. Sada ću vidjeti hoću li dobiti poziv za U-21 ili A reprezentaciju, ali to je stvarno najmanje bitno. Samo želim pomoći svojoj zemlji u bilo kojoj ekipi. Gdje god mogu pomoći, bit će mi drago. Što se mene tiče, mogu ponovno igrati i za U-19 ekipu. Gdje god me pozovu, odazvat ću se', rekao je Kastrati pa dodao:

'Dosta je velika razlika između Kosova i Zagreba. Drugačija je kultura, teško je to uspoređivati. Drugačiji su kafići, restorani, ljudi, mentalitet... Mi Balkanci imamo neke sličnosti, ali ipak je velika razlika u kulturi. Čega nema na Kosovu, a da je ovdje dostupno? Na primjer, sushija, hahaha. Hrana je više-manje ista, ali eto, na primjer, sushija nema. Nije da ga previše jedem, ali eto, to mi je palo na pamet', kaže nam Kastrati pa dodaje:

'Mislim da je svakom klincu idol Cristiano Ronaldo. On je ratnik. Krenuo je od nule i sada je ne jedan od najboljih, nego najbolji u svijetu, a možda i u povijesti nogometa. On je veliki radnik. Kad nemaš talent, moraš se uzdati u rad. Zato mi moramo gledati njega kao uzor, a ne Messija', kaže Kastrati pa dodaje:

Slobodno vrijeme provodi uglavnom s Majerom i Ivanušecom.

'Nema baš puno slobodnog vremena jer su utakmice svaka tri, četiri dana, ali kada imamo slobodno popodne ili slobodan dan, odem s Majerom i Ivanušecom na piće ili u restoran. Puno puta se skupimo i kod mene doma pa igramo PlayStation', kaže Kastrati te dodaje: 'Igramo FIFA-u. Tko je najbolji? Vodi se borba između mene i Ivanušeca. On se uvijek ljuti kada igramo. Prije je on bio bolji, a onda me naučio kako igrati i sada mi ne može ništa pa je ljut. Majer nije baš za FIFA-u, on više voli Counter Strike, haha', kroz smijeh govori Kastrati.