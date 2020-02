Hajduk ga se odrekao, a australski Hrvat sada je prvi strijelac lige: 'Svakome je san zaigrati za Real Madrid ili Barcelonu, ali ne i meni'

Razgovarali smo s prvim strijelcem Druge Hrvatske nogometne lige, australskim Hrvatom iz okolice Sydneyja koji trenutačno brani boje NK Rudeš, Denijem Jurićem. Njegova životna priča i put do uspjeha, koji je zapravo tek na početku, zaista su posebni

NK Rudeš želi se već ove sezone vratiti među prvoligaše, a borba za taj povratak u Hrvatski Telekom Prvu ligu bit će bespoštedna do samog kraja. Uoči drugog dijela sezone na prvenstvenoj ljestvici 2. HNL prvi je Šibenik s 39 bodova i to je mjesto gotovo zacementirano, ali borba će se odvijati za drugu poziciju koja vodi u doigravanje.

'Uvjeti su jako dobri, posebno u zadnjih četiri, pet godina. Nogomet je sve popularniji i to me jako veseli. Naravno da ima razlika između australskog i hrvatskog nogometa. Ondje se nogomet više svodi na fizički dio, a tek je nekoliko igrača tehnički potkovano. U Hrvatskoj ima puno više tehnički potkovanih igrača, taktički je sve puno posloženije i ljudi ovdje definitivno više žive za nogomet. No, kažem, i ondje raste popularnost nogometa.'

'Sve je krenulo zahvaljujući mojem ocu koji je svojevremeno i sam igrao nogomet. On je prepoznao talent koji i brat i ja posjedujemo od malih nogu i upisao me u klub. Najprije u lokalni Ramsgate Rams, a kasnije i u hrvatski klub u Sydneyju, Hurstville Zagreb.'

'Istina je. Rođen sam u Sydneyju u dijelu grada koji se zove Kogarah. S nogometom sam krenuo već s tri i pol, četiri godine, a za sve to 'krivi' su otac i brat. Po cijele dane s njima sam tukao loptom o zid u jednom parku, a onda su me s četiri godine roditelji upisali u klub pa sam počeo trenirati s djecom koja su bila starija godinu, dvije od mene. Od tada nisam ni pomišljao da prestanem', kaže nam Jurić pa nastavlja kako je otac i njega i brata zarazio nogometom:

'Kaže mi da je liga u Bugarskoj stvarno dobra, a i sam sam se u to uvjerio gledajući njegove utakmice. Naravno da je oduvijek postojala želja da zaigramo skupa. Za to navija cijela obitelj. Voljeli bismo jednom biti skupa na terenu, bilo u klubu, bilo u reprezentaciji. Tko zna, možda se na kraju ostvari i jedno i drugo. Ako Bog da da ne bude ozljeda, nadam se da će se ostvariti barem jedno.'

'Brata sam stavio na prvo mjesto jer pratim svaki njegov korak. Svakodnevno učim od njega. Daje mi puno savjeta i želio bih biti poput njega jednog dana. Što se Zlatana tiče, to je Zlatan, hahaha. Po meni je on najbolji napadač svih vremena. Ima sve što treba napadaču, baš je savršen kao igrač.'

Svatko sanja da zaigra za Real Madrid ili Barcelonu, ali...

Koji bi mu klub bio ostvarenje snova? Svi imaju neki klub koji sanjaju...

'Svaka osoba koja igra nogomet sanja da će jednog dana zaigrati za Real Madrid ili Barcelonu. Da me krivo ne biste shvatili, i ja bih to volio, ali nije mi to ostvarenje snova. Od malih nogu navijam za Schalke 04 i oduvijek mi je želja odjenuti njihov dres. To bi za mene bilo ostvarenje sna', kaže Deni pa dodaje:

'No, kažem, sada sam jako sretan u Rudešu i nemam nekih konkretnih planova. Želim što bolje odraditi polusezonu koja je pred nama i zabiti što više golova. Želim pomoći ekipi da se vrati u HT Prvu ligu. Bilo je nekih ponuda za mene, što iz Hrvatske, što iz inozemstva, ali o tome odlučuje klub. Ako dođe neka ponuda koja zadovolji Rudeš, sjest ćemo i razgovarati pa odlučiti što je najbolje i za mene i za klub', zaključio je simpatični australski Hrvat.

Drugi dio sezone Rudeš otvara sa Šibenikom 22. veljače, a Deni će već tada, protiv najjače ekipe drugog ranga hrvatskog nogometa, imati priliku pokazati da golgeterska forma iz prvog dijela nije bila prolazna.