Žene koje su svojim herojskim potezima pokazale cijelom svijetu što su hrabrost i odvažnost; one su prave sportske heroine

Kimia Alizadeh je u siječnju ove godine napustila Iran i objavila, uz vrlo oštru kritiku režima, da više ne želi nastupati za državu u kojoj je rođena. Pridružila se time dugom nizu sportaša iz cijelog svijeta koji su prebjegli u neku drugu državu. Motivi su im bili različiti, kao i vrijeme u kojem su prebjegli. Odlazili su za vrijeme trajanja karijere, nakon njenog završetka ili kako bi uopće mogli imati sportsku karijeru. Premda sportski prebjezi postoje i danas, najpoznatiji slučajevi vežu se uz razdoblje Hladnog rata. Ovom prilikom prisjetit ćemo se nekih njihovih priča i konteksta u kojemu su se one odvijale, s naglaskom na žene ili bolje rečeno sportske heroine. Nema boljeg trenutka nego na Dan žena prisjetiti se njihovih herojskih poteza

'Jedna sam od milijuna potlačenih žena iz Irana kojima su se godinama igrali. Išla sam tamo kamo su htjeli da idem, odijevala se onako kako su mi govorili da se odjenem. Svaku rečenicu koju su mi naredili da izgovorim vjerno sam ponovila. Iskorištavali su me kad god im je to odgovaralo. Ni ja niti itko drugi nije im bio važan. Bili smo oruđe. Nisam željela podupirati režim koji se temelji na korupciji i lažima. Moj duh se ne uklapa u okružje vaših prljavih ekonomskih i političkih veza. Nitko me nije potaknuo da prebjegnem, jedino što želim je trenirati tekvondo i mirno, sigurno i sretno živjeti. Ovo mi je bila najteža odluka u životu. Gdje god da sam, ostajem kći Irana.'

Iranska Azerka Kimia Alizadeh rodila se 1998. godine u gradu Karadžu, dvadesetak kilometara zapadno od Teherana. Njen uspon u svijetu tekvondoa počeo je 2014. godine, kada je osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 63 kilograma na Olimpijskim igrama mladih u Nanjingu. Godine 2016. godine postala je prva Iranka koja se okitila olimpijskom medaljom. U Riju je osvojila broncu u kategoriji do 57 kilograma, a osvojila je i dvije medalje na svjetskim prvenstvima, no u njoj je bujalo nezadovoljstvo. Kako je sama izjavila, režim je u isto vrijeme slavio njene rezultate i kritizirao je zbog izbora sporta izjavama poput: 'Vrlina žena nije u širenju nogu.'

S još nekoliko sunarodnjaka je, nekoliko tjedana prije pada Ceausescua, noću i pješice, preko smrznute rijeke, pobjegla u Mađarsku i nastavila do Austrije, u kojoj je dobila vizu za Sjedinjene Države. No ni tu nije bio kraj njenim problemima. Njen bijeg organizirao je Constantin Panait (vjerojatni izvor priče o vezi sa Stefanom Banicom, Ceausescuovoj prijetnji i pobačaju), koji ju je kasnije u Americi držao u izolaciji, koristio kao ljubavnicu te zarađivao na njenim intervjuima i medijskim nastupima. Izgleda da ju je pod kontrolom držao tako da joj je prijetio deportacijom. Nekoliko ljudi koji su je znali ranije su, kada nisu mogli doći do nje, shvatili da nešto nije u redu pa su isprovocirali susret i konfrontaciju s njom i Panaitom. On je nakon toga nestao s novcem, no Nadia Comaneci mogla se polako uključiti u normalan život u Americi.

'Još i danas kada se toga sjetim, oči mi se ispune suzama. Nikome nisam rekla. Znao je samo moj brat i njegova žena koji su me potajno dopratili do granice s Mađarskom. Bojala sam se da će majka umrijeti od tuge kada sazna, ali u onoj državi više nisam mogla živjeti', rekla je jednom prilikom.

Kako je Čehoslovačka izgubila dvije teniske legende

Pod raznim pritiscima bili su i sportaši iz bivše Čehoslovačke, zbog čega su Česi i Slovaci izgubili dvije teniske legende. Od tada osamnaestogodišnje Martine Navratilove očekivalo se da upiše studij i barem privremeno prestane igrati tenis na američkim turnirima. Kao odgovor, 1975. godine zatražila je azil u Sjedinjenim Državama.

'Želim biti prva tenisačica svijeta, a to neću postati ako ostanem kod kuće i nastavim školovanje', rekla je tada. Čehoslovačke vlasti na to su joj oduzele državljanstvo. Državljanstvo SAD-a dobila je 1981. godine, a puno godina poslije, točnije 2008., dodijelila joj je državljanstvo i Republika Češka. Nekoliko godina nakon nje slično se ponovilo s Ivanom Lendlom. On nikad nije službeno objavio da je prebjegao, ali se 1984. godine preselio u Sjedinjene Države, a od 1985. godine odbijao je nastupati za Čehoslovačku u Davis cupu. Američkim državljaninom postao je 1992. godine.

Najpoznatiji nogometni prebjezi

Posebna priča je nogomet i utakmica koja je odigrana 22. lipnja 1974. godine u trećem kolu skupine 1 Svjetskog prvenstva. Domaćin Svjetskog prvenstva, Zapadna Njemačka, igrao je protiv Istočne Njemačke. Na klupi Zapadne Njemačke sjedio je Helmut Schoen, rodom iz Dresdena. On je 1950. godine prebjegao na Zapad. Senzacionalna pobjeda Istočne Njemačke šokirala je mnoge, a posebno Schoena. Već i prije je bio u napetim odnosim s suigračima jer se, kao ni dobar dio njemačkog nogometnog establišmenta, nije znao prilagoditi svijetu u kojem su igrači bili profesionalci i inzistirali da ih se tako tretira. No nakon tog poraza je, prema mnogim verzijama, praktički digao ruke od momčadi, a njegovu ulogu je do kraja prvenstva i osvajanja naslova preuzeo kapetan Franz Beckenbauer. Gol za pobjedu Istočne Njemačke zabio je Jurgen Sparwasser. 'Širile su se glasine da su me za gol bogato nagradili, da sam dobio auto, kuću, novac. Ništa od toga nije istina', rekao je kasnije. Punih 14 godina kasnije, 1988., napravio je isto što i Schoen, kojega je šokirao svojim golom. Prebjegao je na Zapad.

Vjerojatno najpoznatiji nogometni prebjeg iz Istočne Njemačke bio je Lutz Eigendorf, reprezentativac i igrač Dynama iz Berlina. On je 1979. godine iskoristio prijateljsku utakmicu s Kaiserslauternom da se odvoji od ostatka momčadi i prebjegne. UEFA ga je suspendirala na godinu dana, no nakon toga je zaigrao u Bundesligi. Za vlasti Istočne Njemačke ovaj slučaj bio je posebno težak udarac. Berlinski Dynamo bio je pod pokroviteljstvom Stasija i njegove glave Ericha Mielkea. Eingerdorfa je Stasi nastavio pratiti na Zapadu, sve do prometne nesreće 5. ožujka 1983. godine, a koja do danas nije razjašnjena. Zaslijepljen svjetlima kamiona, sletio je s ceste i zabio se u drvo. Dva je dana kasnije preminuo. Sumnju je pobudilo to što mu je u krvi nađena visoka razina alkohola, dok su ljudi koji su s njim proveli večer tvrdili da je pio samo malo piva. Njegova smrt proglašena je nesretnim slučajem. Nakon ujedinjenja Njemačke slučaj se ponovno otvorio, a 2004. je zatvoren. No 2010. godine bivši agent Stasija izjavio je da je dobio naredbu da organizira Einerdorfovo ubojstvo, ali tvrdio je da je nije izvršio. Sljedeće godine javili su se zahtjevi da se slučaj opet otvori, ali to se zbog nedostatka dokaza nije dogodilo. Slučaj je do danas ostao nerazriješen. No otvaranjem Stasijevih dosjea postalo je jasno koliko sustavno su se pratile sportske zvijezde, uključujući sportske prebjege na Zapadu.

Zvijezda Hajduka i uzor mladih Slaviša Žungul pobjegao iz Jugoslavije

Jedan od najvećih sportskih skandala u bivšoj Jugoslaviji vezan je uz slučaj Slaviše Žungula. Igrači su u to doba mogli otići igrati u inozemstvo ako su navršili 28 godina i odslužili vojni rok. Godine 1978. tada dvadesetčetverogodišnji napadač Hajduka nije udovoljavao nijednom od ta dva uvjeta. No njegove igre potaknule su interes klubova iz tada vrlo bogate North American Soccer League, a nije bilo nebitno ni to da mu je splitski Hajduk u to vrijeme kasnio s isplatom plaća. Od Hajduka je dobio dopuštenje za privatni posjet New Yorku, no već je ranije pristao zaigrati dvoranski nogomet za New York Arrowse. Planirao je, kada se slegne prašina, prijeći u NASL, no Nogometni savez Jugoslavije je na Hajdukovo inzistiranje lobirao kod FIFA-e, koja ga je suspendirala. Žungul je sljedeće četiri godine bio osuđen samo na dvoranski nogomet, no nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država presudio da je FIFA-ina suspenzija nevažeća, 1983. napokon je zaigrao u NASL-u pod imenom Steve Zungul za klub Golden Bay Earthquakes. To je trajalo samo dvije sezone jer se liga 1984. godine ugasila. U zadnjoj sezoni NASL-a proglašen je za MVP-a lige (najkorisnijeg igrača). Do 1990. godine nastavio je igrati dvoranski nogomet u Americi.

Najpoznatiji slučajevi nogometnih prebjega vezani su za mađarske igrače. Godine 1949. Laszlo Kubala pobjegao je iz Mađarske. Nakon kratkog boravka u Austriji došao je u Italiju te ga je Torino želio angažirati, počevši od utakmice s Benficom. Budući da je čekao da mu se pridruže žena i bolesni sin, koji su uspjeli pobjeći plivajući preko Dunava, odbio je putovati. Srećom, jer avion se na povratku zabio u brdo Supergu u okolici Torina i svi u njemu su poginuli. Na traženje Mađarskog nogometnog saveza, FIFA ga je suspendirala na godinu dana. Bez prilike za profesionalni ugovor pokrenuo je momčad Hungaria, sastavljenu od emigranata iz Mađarske i drugih istočnoeuropskih zemalja, kako bi revijalnim utakmicama osigurao prihod. Tijekom turneje po Španjolskoj 1950. godine za njega su se zainteresirali Barcelona i Real Madrid. Slučaj je imao puno sličnosti s kasnijim Di Stefanovim. Nije jasno što se sve događalo, no tada je pobjedu odnijela Barcelona. Bio je to početak jednog od zlatnih doba Blaugrane, a Kubala je 1999. godine, rezultatima ankete među navijačima povodom stogodišnjice kluba, izabran za najboljeg igrača Barcelone u povijesti. Francova Španjolska, koja se u to vrijeme pokušavala izvući iz međunarodne izolacije i priključiti se zapadnom savezu u nastajanju, koristila ga je u propagandne svrhe. Godine 1955. snimljen je film 'Zvijezde u potrazi za mirom', u osnovi romansirana verzija Kubalinog bijega iz Mađarske i dolaska u Španjolsku. On je bio glavna zvijezda filma, glumio je samog sebe, a cilj je bio prikazati Španjolsku kao zemlju koja pruža mir i sigurnost.