Leteći Nizozemac odigrao je posljednju utakmicu i otišao u zasluženu mirovinu

Robin Van Persie (35) kazao je konačni 'zbogom' profesionalnom nogometu. Jedan od najobožavanijih igrača u povijesti karijeru je završio tamo gdje ju je i započeo - na travnjaku legendarnog De Kuipa u dresu svog Feyenoorda

Tijekom profesionalne karijere igrao je za Feyenoord (od 2001. do 2004. godine 78 utakmica i 22 gola) iz kojeg je za pet milijuna eura stigao u Arsenal . Tada je Arsene Wenger izričito tražio baš Van Persieja jer je u njemu prepoznao 'ono nešto', posebno nakon što je osvojio Kup UEFA 2002. godine.

No, bile su to sušne godine za Arsenal, pamtit će se poraz u finalu Lige prvaka 2006. godine od Barcelone, pa je od trofeja uzeo samo FA kup i Community Shield. Zato je u posljednjoj sezoni s 38 zabijenih golova postao najbolji strijelac engleskog prvenstva .

A Nizozemac mu je tijekom sljedećih osam sezona na najbolji mogući način vratio to povjerenje - odigrao je od 2004. do 2012. godine 278 utakmica u dresu 'topnika' i zabio čak 132 gola. Igrao je na Highburyju s legendama kao što su Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Sol Campbell, Robert Pires, Fredrik Ljungberg, Ashley Cole, te naš Eduardo da Silva...

I morao je tada jednostavno krenuti dalje, Manchester United je u ljeto te 2012. godine Arsenalu za njega 'istovario' 26 milijuna eura. Tu ponudu 'topnici' nisu mogli odbiti, a i Van Persie se zasitio Londona i momčadi koja nije osvajala trofeje.

I na Old Traffordu je Van Persie nastavio 'trpati', od 2012. do 1015. godine odigrao je 105 utakmica i zabio 58 golova, a s 'crvenim vragovima' osvojio je prvenstvo 2013. godine, zabio je te sezone 26 golova te je bio je najbolji strijelac Premier lige. United je s Letećim Nizozemcem na čelu osvojio 20. titulu prvaka, posljednju u eri sir Alexa Fergusona, ali i posljednju do današnjih dana...