Legendu madridskog Reala osudili na godinu dana zatvora zbog utaje poreza, a on se na kraju ipak izvukao

Predrag Mijatović (50), nekadašnja zvijezda Real Madrida, u Španjolskoj je optužen za utaju 600.000 eura poreza. Popularni Peđa na sudu je priznao krivnju, a sada je napokon doznao i kaznu...

U sličnim su 'akcijama' u proteklih nekoliko mjeseci pali Leo Messi, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho..., pa ne čudi što je na red stigao i Peđa Mijatović.

Na sudu je Mijatović priznao krivnju, a to ga je na kraju spasilo zatvora. Naime, optužen je za utaju 600.000 eura poreza i za to je osuđen na godinu dana zatvora. No, samo uvjetno jer se prema španjolskim zakonima svaka presuda do dvije godine zatvora može 'pretvoriti' u novčanu kaznu. U tom se slučaju kazna udvostručuje, a cijena je 10 eura po danu zatvora.