Legendarni Zlatko Vujović: Hajduk prvi? Sve ovo dosad je prevara

Hajduk jako dobro koristi nezapamćenu krizu Dinama i nakon pobjede protiv Osijeka ima četiri boda više od Modrih. I dok u Splitu i u cijeloj Dalmaciji vlada euforija, legendarni napadač Bilih Zlatko Vujović smiruje euforiju.

'Sve ovo dosad je prevara. Hajduk ima prednost, ali mu slijede teška gostovanja. Dinamo je uložio 20 milijuna eura u momčad, Hajduk milijun. Španjolac García je napravio dobru igru u Istri, ali tamo nije bilo pritiska. Na Poljud dođe 25.000 ljudi protiv posljednjeplasiranog Osijeka, pa vi zamislite kako se i trener osjeća.

Dobro je što igra Hajduka kreće od golmana, preko bekova, što se ne preskače igra. Gattusa nisam podnosio prošle sezone, ponašao se kao car, a nigdje prije toga nije imao uspjeha, niti umije napraviti igru', rekao je Vujović u razgovoru za srpski Žurnal.