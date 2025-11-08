vodeći su

Hajduk ovo nikad ne radi! Pogledajte što su napravili nakon pobjede nad Osijekom

S.Č.

08.11.2025 u 21:24

Hajduk
Hajduk Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot Facebook
Hajduk je u derbiju 13. kola SHNL-a pobijedio Osijek 2:0 i pobjegao Dinamu na četiri boda.

Hajduk je do vodstva došao već u 5. minuti golom Filipa Krovinovića, a pobjedu domaćina potvrdio je Michele Šego u sudačkoj nadoknadi.

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola.

Nakon utakmice, Hajduk je napravio rijetko viđen potez. Objavio je na službenim stranicama video slavlja iz svlačionice. Znamo li da Hajduk to gotovo nikad ne radi, jasno je koliko su sretni kao vodeći u SHNL-u.

