Legendarni Ronaldo rekao što očekuje od Brazila u utakmici s Hrvatskom

Jači 'poguranac' Ancelottijevi igrači nisu mogli dobiti. Na treningu su se pojavile dvije legende, Ronaldo i Rivaldo.

Ronaldo, koji je s Brazilom bio svjetski prvak 1994. i 2002. godine, te je protiv Hrvatske igrao dvije utakmice, u splitskom remiju 1:1, te u pobjedi Brazila 1:0 na SP-u 2006. godine, rekao je da utakmica s Hrvatskom nije odlučujuća nego pripremna kako bi momčad što spremnije došla na prvenstvo.

'Vrlo je lijepo ponovno vidjeti ekipu Brazila. Ne bih rekao da je utakmica (op.a. protiv Hrvatske) odlučujuća. Pripreme su još uvijek u tijeku, a reprezentacija ima nevjerojatne talente i impresivno dobrog izbornika', izjavio je 49-godišnji Ronaldo.

Inače, Ronaldo i Ancelotti surađivali su u Milanu, od 2007. do 2008.

'Siguran sam da će on prilagoditi sitne detalje koji još nedostaju za Svjetsko prvenstvo'.

'Vrlo je dobro vidjeti atmosferu i harmoniju u trenutku napetosti pred Svjetsko prvenstvo. Došao sam osjetiti ambijent i prenijeti igračima poruku optimizma'.

A ta poruka optimizma Brazilcima treba, jer prije par dana izgubili su od Francuske, u predgrađu Bostona. Još jedan poraz, posebno kada se sjetimo da ih je Hrvatska izbacila i s posljednjeg SP-a, Brazilcima bio unio dodatni nemir.

Međutim, Ronaldo, kao i uvijek, s osmijehom gleda na sve.

'Mislim da će brazilska reprezentacija uvijek biti favorit. Mi uvijek imamo najbolje igrače na svijetu, oni to znaju i važno je da se ponašaju u skladu s tim, jer su očekivanja brazilskog naroda vrlo velika. Naš kontakt s aktualnom ekipom je važan kako bismo osjetili njihovu odgovornost, ali i kako bismo im prenijeli mirnoću', zaključio je Ronaldo.