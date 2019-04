Legendarni Božidar Maljković prisjetio se dolaska u Split: Da sam normalan, poludio bih...

Kreator čuda s Gripa iz Münchena 1989. godine, veličanstveni Božidar Maljković, koji je s Jugoplastikom osvojio dva naslova prvaka Europe, na svoj je način opisao dolazak u Split i onako kako ga je doživio. Sve to u sklopu proslave 30. obljetnice osvajanja prvog naslova prvaka Europe s Jugoplastikom

DOLAZAK U SPLIT

Da sam normalan, poludio bih, kada sam ljeta gospodnjeg 1986. dobio poziv od Splićana. Tada je Prvi maj još bio ozbiljan praznik, selo u Bačkoj gdje su moji kolonizirani iz Like, onim vlakom bez voznog reda, lokalna kudeljara, i poziv sekretara Bilića na neki crni, bakelitni telefon, koji kao i policijska palica izaziva strahopoštovanje. Krećem sa ženom i djecom kući, za Beograd. Ispraća me jedna velika duga na nebu, iznad pašnjaka i livada gdje sam konje jahao, i kao da mi kaže: 'Idi, ja ću čuvati tebe i sve tvoje'... Stižem u Beograd, svi prijatelji mi kažu: 'Ne idi, to je lijep, ali ludi grad, potjerat će te kući poslije dvije izgubljene, a ekipa im je kao šareni orkestar, koji je jedva ostao u ligi.' U mojoj glavi košmar, pitanja... gdje su čuli za mene, tko me preporučio, zašto baš ja? Koga su zvali prije mene? Glupost, to je isto kad se ženiš pa hoćeš da znaš s kim je bila tvoja voljena prije tebe. Najbolji način da brzo poludiš.

PROFA I RANKO

Da sam normalan, poludio bih, kad sam stigao na aerodrom osjetio sam u nosu stare mirise mora, smreke, borovine, palmi i nečega magičnog što samo bog zna i ljubomorno čuva kao i stari pariški majstori parfema svoju recepturu; 80 kilometara odatle, u Vodicama sam odrastao, ali taj čarobni miris nikada nisam osjetio... Sekretar Biba me dočeka, krenusmo za Gripe, priča mi o Kaštelima, ja se pravim lud, ne kažem mu da sam u Starom proveo tri nezaboravna ljeta. Odjednom, žuti 'reno' počne da se trese, poskakuje i - stane. Odmah sam pomislio: 'Sirotinja mi je kao sudbina.' Ko hoće juhu, nema salatu i obrnuto. I u mom Ušću, i u Radničkom bilo je to nepisano pravilo. Nekako dođosmo do Gripa. Tamo, na prvom katu nas čekaju Milas, Sabalić, Jerkov, Katunarić, Njegovan... Htjeli bi da budu ozbiljni, strogi, ali ne mogu. Dobrotu teško možeš sakriti. Tri sekunde je trajao razgovor oko moje plaće. Dali su mi nešto, ali budući da do tada nisam imao ništa, prihvatio sam. Žele uzima riječ i kaže: 'E, moj majstore da znaš šta su o tebi rekli Profa Nikolić i Ranko Žeravica tražio bi tri puta više.' Brzo sam odgovorio da će platiti mnogo, mnogo više, ali da mi treba malo vremena. I oni i ja pomislili smo isto, da bog da pa da bude tako. Šutjeli smo kao da bi izgovorena želja spriječila njeno ostvarenje. Dogovor je obilježen ručkom u 'Opatiji' uz specijalitete od kojih su neki danas zabranjeni...