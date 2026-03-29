Legenda se naklonila Hrvatskoj: 'Volio bih raditi kod vas, vi ste nogometna sila'

Baždarević smatra da su upravo Hrvati najviše profitirali iz nogometnog nasljeđa Jugoslavije te priznaje da bi bez razmišljanja prihvatio poziv za rad u hrvatskom nogometu.

U razgovoru za Sport Klub kratko se osvrnuo i na izglede Bosne i Hercegovine protiv Italije, poručivši da u takvim utakmicama statistika često ne znači mnogo, ali za hrvatske čitatelje zanimljiviji dio njegova istupa bio je onaj u kojem je govorio o Hrvatskoj.

'Volio bih raditi u Hrvatskoj, to je nogometna sila. Ako ne, uvijek ću navijati za Bosnu i Hercegovinu, ali i za Hrvatsku', rekao je Baždarević.

Ta rečenica najbolje sažima njegov pogled na hrvatski nogomet, koji očito iznimno cijeni. Baždarević drži da je Hrvatska od svih zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije najviše izvukla iz zajedničke nogometne škole, talenta i tradicije te to kroz godine pretvorila u vrhunske rezultate i međunarodni ugled.

Takva ocjena dobiva dodatnu težinu kad dolazi od čovjeka koji je duboko obilježio nogomet na ovim prostorima - najprije kao elegantni i inteligentni veznjak, a kasnije i kao trener i izbornik. Baždarević je bez angažmana od 2021. godine, kada je napustio Guingamp, a tijekom trenerske karijere vodio je, među ostalima, Istres, Etoile du Sahel, Al-Wakrah, Grenoble, Sochaux, Paris FC, Guingamp i reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

No bez obzira na to gdje će nastaviti karijeru, jasno je da prema hrvatskom nogometu gaji veliko poštovanje - i to ne skriva.