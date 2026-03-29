Kristijan Jakić oduševio iskrenošću: Mene nitko ne zaustavlja...

Hrvatska i Brazil dosad su igrale pet utakmica, od toga tri službene, na svjetskim prvenstvima i dvije prijateljske.

Nama najslađa je bila ona zadnja, na SP-u 2022. godine, kada je nakon izvođenja 11-eraca, Hrvatska prošla u polufinale.

U Orlandu će se igrati šesta, a na njoj bi priliku trebao dobiti i 28-godišnji Kristijan Jakić, defenzivni veznjak Augsburga, ali kojeg je izbornik Dalić znao i 'šetati' po pozicijama.

Sanjate li već jurnjavu za Viniciusom?

Vidio sam da se piše da je nešto ozlijeđen, tako da ne znam koće li igrati. Iako bih ja volio, uvijek je najljepše igrati protiv najboljih. Odmah se dobije i bolji dojam, pogotovo jer je prijateljska utakmica. Mislim da će ovo biti odličan test, a to će nam pokazati gdje smo, što smo. I što moramo popraviti.

Jeste li pitali Modrića i(li) Juranovića za savjet kako ga čuvati?

Koliko se ja sjećam, Juranović je tu utakmicu na SP-u protiv Brazila možda odigrao i najbolje u životu. Sjećam se da je bio baš dobar. Ali nismo još razgovarali, jer ne znamo sastav, ne znamo ništa. A ako budem igrao, naravno da ću pitati za savjet. Mogu pitati i Stanišića, ako budem igrao desnog beka. Mogu pitati i Perišića. Jer uvijek je dobro primiti kakav savjet.

Vi ste vezni igrač, ali jeste li poprimili karakteristike beka?

Mislim da sam u kvalifikacijama odigrao dobro na toj poziciji. Ali od zadnje utakmice reprezentacije nisam igrao tu poziciju Nije mi problem prilagoditi se. I da treningu dosta često odem na tu desnu stranu, da participiram što više.

Što je najveća snaga ove reprezentacije?

Zajedništvo. Mislim da je protiv Kolumbije, gdje smo igrali u drugačijem sastavu, s drugim igračima, ali i primljenim golom u 2. minuti, to najbolje bilo vidljivo. Vrlo brzo smo se vratili, i na kraju pobijedili. Imali i prečku i stativu.

Koje brazilske igrače iz aktualnog sastava najviše respektirate?

Mislim da su Vinicius i Raphinha da su najopasnije, što vidimo i po rezultatima Reala i Barcelone. Ali kako ja igram na poziciji na kojoj je i Casemiro, on mi je u neku ruku dosta simpatičan. Razarač, igramo sličnim stilom. Najveća snaga im je u napadu.

Ancelotti je angažiran da ih odvede do naslova svjetskog prvaka. Vidite li Brazil kao kandidata za prvo mjesto?

Daleko je do SP-a, još dva, tri mjeseca. Puno je utakmica koje moramo odigrati po klubovima, i gdje uvijek prijeti opasnost od ozljede. Evo, Raphinha je ozlijeđen, ne znamo što je s Viniciusom. Tako da se u jednom danu može sve okrenuti.

Što možemo očekivati od Hrvatske na SP-u?

Uvijek to neugodno pitanje. Zadnja dva SP-a smo osvajali medalje. Moje ambicije su uvijek velike. Ja bih volio da odemo što dalje, opet do medalje. Ali prvo treba proći skupinu, pa onda dolazi nokaut-faza, utakmica po utakmica.

Kako provodite slobodno vrijeme? Nije presing kao u klubovima?

Svatko od nas koji smo ovdje jedva čeka ovakvih deset dana. Možemo mi igrati bilo gdje, ali naš materinji jezi i naša kultura su - hrvatski. Samo banalan primjer, ispijanje kave na terasi po dva sata, negdje drugdje nema. Tako da mi svi jedva čekamo doći, razgovarati na hrvatskom, družiti se. Svi smo stvarno dobra klapa, svatko sjedi sa svakim.

Otkrio je Jakić da su jedno poslijepodne proveli u Universalovom studiju i uživali, ali zbog nedostatka vremena, od četiri dijela parka, posjetio je samo jedan dio.

Nego, jesu li vas prepoznali tamo u parku ili u gradu?

Ma kakvi, previše je ljudi, pa se nitko nije obazirao na nas. Možda su eventualno Viniciusa prepoznali, tko bi prepoznao mene. Mene čak niti u Augsburgu ne pitaju za autogram. Istina, u Frankfurtu je drugačija situacija, tamo pak ne možeš izaći na ulicu. Frankfurt je kao Split.