Kranjčevićeva je za nogometaše Rijeke 'ukleta', protiv Lokomotive su izgubili posljednje četiri utakmice

Lokomotiva u 26. kolu Hrvatski Telekom Prve lige u Kranjčevićevoj dočekuje Rijeku (Arenasport 3, 19 sati). Momčad Igora Bišćana čvrsto drži drugo mjesto na ljestvici, a 'lokosi' se s Osijekom, Hajdukom i Goricom bore za mjesto koje vodi u Europu

Lokomotiva je odlično započela sezonu i dugo je bila prvi pratitelj Dinama, no sredinom studenog Tomićeva je momčad pala u formi i krenula je nizati lošije rezultate. U prošlom je kolu Tomićeva momčad pobijedila Slaven Belupo u Kranjčevićevoj, no u prethodnih je jedanaest prvenstvenih susreta upisala tek jednu pobjedu.

on se stalno žali...

to će biti spektakl

Statistika nije na strani gostiju jer Lokomotiva je pobijedila Rijeku na posljednja četiri međusobna prvenstvena okršaja u Kranjčevićevoj, no u prosincu je izgubila od Bišćanove momčadi u Kupu. Vodila je Lokomotiva u toj utakmici golom Radonjića , ali nakon isključenja Uzunija gosti su uspjeli preokrenuti rezultat u svoju korist.

'Čeka nas utakmica u rangu one protiv Osijeka, utakmica protiv ekipe koja se bori za iste stvari kao i mi, odnosno protiv jako kvalitetne ekipe koja je podignula formu i kvalitetu igre. Čeka nas jako težak posao na terenu na kojem Rijeka nije dobro prolazila u posljednje vrijeme. Sve to skupa ukazuje na to da ćemo morati biti maksimalni ako želimo iz te utakmice nešto uzeti', prenosi Dvoznak.com riječi trenera Rijeke.

Zbog suspenzija susret u Kranjčevićevoj moraju propustiti mladi Lepinjica i krilni napadač Acosty, no za Bišćana su odlične vijesti da mu se smanjila duga lista ozlijeđenih igrača. U konkurenciji za nastup protiv Lokomotive bit će branič Escoval i veznjak Lončar koji su se oporavili od ozljeda, te bek Mamić i veznjak Pavičić koji su odradili suspenziju. Glavni golgeter Čolak vratio se treninzima, no prilikom najave utakmice Bišćan je naglasio da on još nije spreman za natjecateljski nogomet.