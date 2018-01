'Mate Pavić ne želi igrati za hrvatsku reprezentaciju!'

Izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan izjavio je u nedjelju da je Kanada respektabilna momčad unatoč tome što u Osijeku u prvom kolu Svjetske skupine neće igrati njihov najbolji igrač Miloš Raonić.

'Sigurno je lakše kad nema njihovog najboljeg igrača Miloša Raonića, to znači da su barem za 20 ili 30 posto slabiji. No, to je i dalje respektabilna momčad. Imaju 18-godišnjeg Denisa Šapovalova (50. na ATP listi), koji je veliki talent i brzo napreduje, ali nadajmo se da neće u Osijeku igrati svoj najbolji tenis. Tu je Vasek Pospišil (105. na ATP listi), koji je nekad bio među 30 najboljih u singlu, a što reći za iskusnog 45-godišnjeg Daniela Nestora, koji čitav život igra parove i jedan je od najboljih igrača u parova u svijetu. Treba ih respektirati i biti koncentriran od početaka do kraja, ali mi igramo na svom terenu, na podlozi koju smo mi izabrali', kazao je Krajan.

Dvoboj protiv Kanade igrat će se od 2. do 4. veljače u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a dolazi nakon odličnih partija hrvatskih tenisača na prvom Grand Slam turniru sezone Australian Openu. Marin Čilić je u finalu singla nakon velike borbe izgubio od Švicarca Rogera Federera u pet setova (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1), a Splićanin Mate Pavić je osvojio dva naslova u parovima. Prvo je u subotu slavio u konkurenciji muških parova sa Austrijancem Oliverom Marachom, a u nedjelju je sa Kanađankom Gabrielom Dabrowski slavio u mješovitim parovima.

'Svima nam je bilo ugodno pratiti Australian Open, imati igrače u finalu u tri konkurencije velika je stvar. Mate Pavić je potvrdio talent koji ima za parove, strelovito napreduje i vjerojatno je danas najbolji igrač parova', rekao je Krajan, te dodao da očekuje da će se Čilić priključiti reprezentaciji u ponedjeljak navečer.

Krajan je za susret protiv Kanade prijavio Marina Čilića, Bornu Ćorića, Viktora Galovića, Ivana Dodiga i Franka Škugora.

'Čiliću će biti teško prilagoditi se na vremensku razliku, drugačija je podloga (zemlja), drugačije loptice, ali iza sebe ima dobrih mečeva i puno samopouzdanja, tako da očekujem da će to prekriti ove probleme sa prilagodbom. Meni je prioritet da Čilić igra u singlu, ali treba vidjeti u kojem će biti stanju nakon povratka iz Australije. Sada, po novim pravilima, imamo petoricu igrača, što i meni daje više opcija, ali definitivno treba pričekati da vidimo u kakvom je stanju Čilić', dodao je hrvatski izbornik.

Krajan se osvrnuo i na medijska nagađanja zašto Mate Pavića nema u reprezentaciji.

'Istina je da je Mate Pavić dobijao poziv za svaki Davis Cup meč u zadnjih par godina u kojima ga nije bilo u reprezentaciji. Ja sam njega svaki puta pokušao kontaktirati, ali on je svaki puta odbijao komunikaciju. Druge istine tu nema. Koji su to problemi, kada je sve to počelo i zašto se to nije riješilo? Ja samo mogu reći da on više ne želi igrati za reprezentaciju', izjavio je Krajan.