Kovačević: Beljo? On je u boljem stanju od McKenne...

'To je pripremna utakmica, nećemo ulaziti u euforiju. drago mi je što je došlo puno navijača, mislim da su imali što vidjeti. Puno je više bilo dobrih stvari nego loših, ima nekih stvari koje nisu bile dobre, ali to je normalno za ovu fazu priprema. Eto, opet prvi ulazak u šesnaesterac i primimo gol, ali možda je to čak i dobro. Neću se nikada buniti ako zabijemo pet, a primimo jedan. Imali smo još dobrih prilika, bio je dobar tempo i zadovoljan sam. Igrači koji su ušli su se također pokazali', rekao je Dinamov trener Mario Kovačević nakon utakmice.

Imate širok kadar?

Klub kao Dinamo to mora imati, ima i mladih igrača i to me veseli. Moramo uklopiti najnovija pojačanja (Beljo, McKenna), to je moj sljedeći zadatak. Bit će spremni do Osijeka. Drago mi je da kada smo primili gol da glave nisu pale dolje, brzo smo izjednačili i izdominirali do kraja prvog poluvremena. Nismo stali ni u drugom, mogli smo zabiti i još. Veseli me ozbiljnost, svi žele igrati, uskočiti u momčad, konkurencija je najbitnija, to tražim od igrača.

Gledalo vas je oko pet tisuća navijača na pripremnoj utakmici?

Prelijepo, hvala im. Treba doživjet ovakvo navijanje na prijateljskoj utakmici. Na nama je da igramo dobro, znam da imamo najbolje navijače na svijetu. Na nama je da radimo dalje, oni to znaju prepoznati i mi smo tek na početku. Bit će padova, nova smo momčad, ali ova momčad ima talenta i vjerujem da ćemo igrati i dalje ovakav nogomet.

Vidite li već sad igrače za prvih jedanaest, radite li neku završnu selekciju?

Već je i počela. Imali smo jutros sedam, osam igrača koji nisu bili u kadru i napravili su jako dobar trening, još s dva nova igrača... Imat ću širinu, ali to tako i treba biti u Dinamu, idemo dalje raditi.

U kakvom stanju su Beljo i McKenna?

Obojica su dobro radili. Beljo je u dobrom stanju, ali nismo htjeli ništa riskirati. Čini mi se da je u boljem stanju od McKenne i bit će u kadru vrlo brzo.

Varela je odigrao odličnu utakmicu...

Znamo kakav je, ali mlad je jako. Drago mi je zbog njega. Ovo su mu prve seniorske pripreme, imao je i ozljedu. Radi dobro, trudi se i drago mi je zbog njega. Što se igre tiče, ja obožavam lepršavost, da se igra za golove, a to i svaka publika voli vidjeti.