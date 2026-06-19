Korejska legenda ispisala povijest SP-a; među 'odabranima' je i naš Niko Kovač

ZANIMLJIVO

Korejska legenda ispisala povijest SP-a; među 'odabranima' je i naš Niko Kovač

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 19.06.2026 14:26
  • Objavljeno 19.06.2026 u 14:26
Hong Myung-Bo
Hong Myung-Bo Izvor: EPA / Autor: Francisco Guasco
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Nogometaši Meksika osigurali su plasman u drugi krug World Cupa nakon što su u susretu drugog kola A skupine pobijedili Južnu Koreju sa 1:0 upisavši i drugu pobjedu.

Gol odluke zabio je Luis Romo u 50. minuti. Meksiko je ovom pobjedom osigurao prolaz, a po svemu sudeći i prvo mjesto u skupini.

Južna Koreja ostala je u borbi za drugo mjesto u skupini, te će u zadnjem kolu igrati protiv Južne Afrike.

No, nego i prije počne zaj ogled, izbornik ove azijske reprezentacije upisao se u povijest.

Naime, on je postao postao tek šesta osoba u povijesti Svjetskih prvenstava koja se protiv Meksika susrela i kao igrač i kao izbornik.

Prije njega to su uspjeli:

  • Jackie Charlton (Engleska / Republika Irska) – kao igrač 1966., kao izbornik 1994.
  • Berti Vogts (Njemačka) – kao igrač 1978., kao izbornik 1998.
  • Niko Kovač (Hrvatska) – kao igrač 2002., kao izbornik 2014.
  • Lionel Scaloni (Argentina) – kao igrač 2006., kao izbornik 2022.
  • Hugo Broos (Belgija / Južna Afrika) – kao igrač 1986., kao izbornik 2026.
  • Hong Myung-bo (Južna Koreja) – kao igrač 1998., kao izbornik 2026.

Zanimljivo, Svjetsko prvenstvo 2026. već je donijelo dva takva slučaja - Honga i Broosa. Nijedno prethodno izdanje Mundijala nije imalo više od jednog takvog primjera.

Za hrvatske navijače posebno je zanimljivo da se na ovom ekskluzivnom popisu nalazi i Niko Kovač, koji je protiv Meksika igrao na Svjetskom prvenstvu 2002., a zatim ga kao hrvatski izbornik ponovno susreo na Mundijalu u Brazilu 2014. godine. ⚽📚🏆

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