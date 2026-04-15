'Koga briga što drugi misle?': Poruka zvijezde nakon ulaska u polufinale

Arsenal je s ukupnih 1:0 preko Sportinga izborio plasman u polufinale Lige prvaka, a jedan od najraspoloženijih nakon utakmice bio je Declan Rice, koji nije skrivao oduševljenje.
Veznjak londonskog kluba jasno je poručio da ga kritike na način igre uopće ne zanimaju.
'Presretan sam. Bila je to jako teška utakmica kroz dvije utakmice, ali plasman u drugo uzastopno polufinale je nevjerojatan uspjeh za ovu momčad. Sad želimo napraviti još jedan korak i ući u finale', rekao je Rice.
Na pitanje je li bilo frustracije, odgovorio je vrlo izravno.
'Frustracije? Ma kakve frustracije, ušli smo u polufinale. Samo pozitivno. Koga briga što drugi misle? Bitno je što misli ova momčad i trener. Mi smo opet u polufinalu i presretan sam', dodao je.
Rice je naglasio da će momčad nastaviti istim putem, bez obzira na vanjske komentare.
'Nastavit ćemo dalje, igrati dobro i prolaziti dalje. Neka dođe sve što treba doći. Ovo je rollercoaster, ali nitko ti ništa neće pokloniti. Moramo se boriti i ostati jaki. Ovo je Arsenal, uvijek će biti priče i komentara. Ako ne igraš dobro, moraš to prihvatiti i nastaviti dalje', zaključio je.
U polufinalu Arsenal ide na madridski Atletico.