'Koga briga što drugi misle?': Poruka zvijezde nakon ulaska u polufinale

Veznjak londonskog kluba jasno je poručio da ga kritike na način igre uopće ne zanimaju.

'Presretan sam. Bila je to jako teška utakmica kroz dvije utakmice, ali plasman u drugo uzastopno polufinale je nevjerojatan uspjeh za ovu momčad. Sad želimo napraviti još jedan korak i ući u finale', rekao je Rice.

Na pitanje je li bilo frustracije, odgovorio je vrlo izravno.

'Frustracije? Ma kakve frustracije, ušli smo u polufinale. Samo pozitivno. Koga briga što drugi misle? Bitno je što misli ova momčad i trener. Mi smo opet u polufinalu i presretan sam', dodao je.

Rice je naglasio da će momčad nastaviti istim putem, bez obzira na vanjske komentare.

'Nastavit ćemo dalje, igrati dobro i prolaziti dalje. Neka dođe sve što treba doći. Ovo je rollercoaster, ali nitko ti ništa neće pokloniti. Moramo se boriti i ostati jaki. Ovo je Arsenal, uvijek će biti priče i komentara. Ako ne igraš dobro, moraš to prihvatiti i nastaviti dalje', zaključio je.

U polufinalu Arsenal ide na madridski Atletico.