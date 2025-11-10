čudo u švedskoj

Klub iz sela od 1485 ljudi pregazio konkurenciju u elitno razredu. Srušili su sve rekorde

S. M.

10.11.2025 u 10:48

Slavlje igrača Mjallbyja
Slavlje igrača Mjallbyja
Bionic
Reading

Maleni Mjallby, klub iz Hallevika, sela od 1485 stanovnika na jugu Švedske, senzacionalno je osvojio naslov prvaka.

Mjallby je još prije tri tjedna matematički osigurao naslov prvaka i donio svojemu mjestu neviđeno slavlje koje se rastegnulo na nekoliko dana.

Očekivalo se da će 'mamurni' igrači Mjallbyja spustiti gas u zadnjim kolima prvenstva, ali to se nije dogodilo. Čudesna momčad Andresa Torstenssona je u zadnja tri kola dodatno stisnula gas i upisala još tri pobjede. Tako je Mjallby prvenstvo završio sa 75 od 90 mogućih bodova, što je apsolutni rekord švedskog nogometa.

Mjallby je u 30 kola upisao jedan jedini poraz i to još 11. svibnja u gostima kod AIK-a, a drugoplasirani Hammarby ostavili su 12 bodova iza sebe. Zanimljivo, švedski velikan Malmo prvenstvo je završio na očajnom šestome mjestu i u Europu će se plasirati samo ako uspije osvojiti švedski kup.

Mjallby će igrati kvalifikacije za Ligu prvaka, a u kvalifikacije za Konferencijsku ligu ići će Hammarby i GAIS. U Europu će i četvrtoplasirani Goteborg, ali pod uvjetom da kup ne osvoji klub izvan prva četiri mjesta.

Standings provided by Sofascore

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
