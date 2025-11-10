Klub iz sela od 1485 ljudi pregazio konkurenciju u elitno razredu. Srušili su sve rekorde

Mjallby je još prije tri tjedna matematički osigurao naslov prvaka i donio svojemu mjestu neviđeno slavlje koje se rastegnulo na nekoliko dana.

Očekivalo se da će 'mamurni' igrači Mjallbyja spustiti gas u zadnjim kolima prvenstva, ali to se nije dogodilo. Čudesna momčad Andresa Torstenssona je u zadnja tri kola dodatno stisnula gas i upisala još tri pobjede. Tako je Mjallby prvenstvo završio sa 75 od 90 mogućih bodova, što je apsolutni rekord švedskog nogometa.

Mjallby je u 30 kola upisao jedan jedini poraz i to još 11. svibnja u gostima kod AIK-a, a drugoplasirani Hammarby ostavili su 12 bodova iza sebe. Zanimljivo, švedski velikan Malmo prvenstvo je završio na očajnom šestome mjestu i u Europu će se plasirati samo ako uspije osvojiti švedski kup.

Mjallby će igrati kvalifikacije za Ligu prvaka, a u kvalifikacije za Konferencijsku ligu ići će Hammarby i GAIS. U Europu će i četvrtoplasirani Goteborg, ali pod uvjetom da kup ne osvoji klub izvan prva četiri mjesta.