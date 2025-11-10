Damir Krznar dobio otkaz u Mađarskoj

Mađarski klub objavio je sinoć da je smijenio Damira Krznara s mjesta glavnog trenera i da će momčad privremeno voditi pomoćnik Bodor Boldizsar.

Krznar ove sezone nikako nije uspio usmjerit Ujpes na pravi put, a u zadnjim osam utakmica upisao je tek jednu pobjedu. Ujpest, za koji igra i bivši Dinamov kapetan Arijan Ademi, nalazi se na devetome mjestu tablice sa samo dva boda više od zone ispadanja.

Krznar je prije Ujpesta vodio Celje i Maribor, a prije toga je bio trener zagrebačkog Dinama.