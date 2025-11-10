razočarao je

Damir Krznar dobio otkaz u Mađarskoj

S. M.

10.11.2025 u 10:54

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ujpest je jučer u 13. kolu mađarskog prvenstva izgubio kod kuće od Gyora 3:0, a nakon toga se mađarski klub odlučio na promjenu.

Mađarski klub objavio je sinoć da je smijenio Damira Krznara s mjesta glavnog trenera i da će momčad privremeno voditi pomoćnik Bodor Boldizsar.

Krznar ove sezone nikako nije uspio usmjerit Ujpes na pravi put, a u zadnjim osam utakmica upisao je tek jednu pobjedu. Ujpest, za koji igra i bivši Dinamov kapetan Arijan Ademi, nalazi se na devetome mjestu tablice sa samo dva boda više od zone ispadanja.

Krznar je prije Ujpesta vodio Celje i Maribor, a prije toga je bio trener zagrebačkog Dinama.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kriza u dinamu

kriza u dinamu

Boban i Kovačević u podne na sastanku. On će preživjeti, ali neće neki igrači?
kvalifikacije za sp

kvalifikacije za sp

Zlatko Dalić: Vušković će dobiti priliku u petak, a Livaković do ožujka mora riješiti svoju situaciju
svi u šoku

svi u šoku

Pogledajte jednu od najluđih situacija u povijesti hrvatskog rukometa

najpopularnije

Još vijesti