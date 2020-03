Karim Benzema nije štedio svojeg sunarodnjaka Oliviera Girouda: 'Ne uspoređujte nas, ja sam Formula 1, a on samo karting!'

Karim Benzema upitan je oko usporedbe sebe i Oliviera Girouda, a napadač Real Madrida nije štedio svojeg sunarodnjaka

'Nemojte uspoređivati Formulu 1 s kartingom. Još sam i pristojan. Znam da sam Formula 1', rekao je Benzema pa kasnije pojasnio svoju izjavu o osvajaču svjetskog zlata:



'Rekao sam istinu. To je jednostavno tako. Nije napisano ono što sam rekao o njegovom doprinosu Francuskoj nego samo da sam rekao da sam Formula 1, a on karting. To mislim i to je istina. Ako me pitate da usporedim sebe i Ronalda Nazarija onda ću reći da je on Formula 1, a ja karting. I to je istina', rekao je Benzema.



Giroud je s Francuskom osvojio Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. U 91 utakmici za svoju zemlju je zabio 39 golova, dok je Benzema nastupio u 18 utakmica manje i zabio 12 golova manje i zadnjih pet godina nije imao pristup reprezentaciji.