Megazvijezda Real Madrida bi se uskoro mogla vratiti u klub u kojem je sve krenulo: 'On je jedan od najboljih i ima ogroman talent'

Lyon želi vratiti Karima Benzemu kada mu 2021. godine istekne ugovor s Real Madridom

Karim Benzema je ove sezone sjajno krenuo u La Ligi. 31-godišnji napadač je u 13 utakmica zabio 10 golova i upisao četiri asistencije i trenutno je najbolji strijelac španjolskog prvenstva, a popeo se i na šesto mjesto najboljih strijelaca u povijesti Real Madrida.

U Real je stigao još 2009. godine iz Lyona za 35 milijuna eura i od tada oduševljava u dresu najtrofejnijeg europskog kluba. Za 'kraljeve' je odigrao 483 utakmice i zabio 236 golova, te upisao 130 asistencija. Ugovor mu traje do 2021. godine, a njegov bivši klub Lyon već spremno čeka taj trenutak.

'Karim je jedna od mogućnosti. Razgovarali smo prošle godine s njegovim agentom Karimom Djazirijem, ali od tada se puno toga promijenilo u Real Madridu. Benzema je ogroman talent i jedan od najboljih francuskih igrača i u ovom trenutku njegov povratak nije moguć. Ipak, prilika dolazi sutra ili prekosutra. Naš sportski direktor Juninho je obećao da će ga dovesti, a kada on to kaže, onda je to tako', rekao je predsjednik Lyona Jean-Michel Aulas.