Karabatić iznenadio svijet priznanjem: Igrat će na SP-u, ali samo pod jednim uvjetom

Nikola Karabatić priključio se u Berlinu francuskoj reprezentaciji, a iako tvrdi da je potpuno zdrav, naglašava da neće igrati na Svjetskom prvenstvu ako ga njegova momčad ne bude trebala...

'S liječnicima PSG-a sam zaključio da oporavak ide brže od očekivanog. Sredinom prosinca već sam bio u stanju trčati. Rekli su mi u klubu da mogu igrati u siječnju ako sve bude išlo istim tijekom,' izjavio je Nikola Karabatić u Berlinu koji je operirao stopalo tijekom listopada i vjerovalo da ga čeka do četiri do šest mjeseci pauze od rukometa.

'Pričao sam s Didierom i francuskom liječničkom službom i zaključili smo ako se pokažem na treningu s juniorskom momčadi, da bih možda mogao zaigrati,' dodao je čovjek koji je u karijeri osvojio dva olimpijska naslova, četiri naslova svjetskih prvaka i tri naslova europskih prvaka, a onda je svojim riječima iznenadio svjetsku javnost:

'Nadam se da ću brzo biti spreman, ako me naravno ekipa bude trebala. Ako me ne bude trebala, ostat ću u ulozi 18. igrača i biti u potpunosti iza njih. No, zasad je prerano za reći. Prva utakmica nije bila sjajna, ali to je rijetko slučaj.'

S obzirom da je Karabatić priključen momčadi nakon mučenja protiv Brazila, a uslijedilo je gaženje Srbije s visokih 32:21, moguće je da Nikola zaista ostane na tribinama tijekom cijelog turnira, jer ekipa očito može i bez njega. No, u tu opciju gotovo nitko u ovom trenutku ne vjeruje...