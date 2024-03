Kapetanica 'kraljica šoka' s osam golova presudila Podravci i izbacila ju iz Europe

Nakon koprivničkih 26-32, odabranice Ivice Obrvana su na gostovanju u Buzau izgubile 26-25.

Domaće igračice su daleko bolje otvorile susret. Dunarea je povela 5-1, no Podravka se vratila s tri gola u nizu smanjivši na 5-4. U 18. minuti Podravka je izjednačila na 8-8, a do kraja poluvremena i stigla do prednosti 12-10.