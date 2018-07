Modrić: Nisu mi bitne individualne nagrade, već samo uspjeh reprezentacije

Još je nešto više od 24 sata ostalo do početka velikog finalnog ogleda (nedjelja, 17 sati), na moskovskom Lužnjikiju, između Hrvatske i Francuske. Pred novinare je stigao kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić

Šest je utakmica Hrvatska već odigrala. I u svih šest Luka Modrić bio je na terenu od prve minute. Svojim je primjerom bio i sjajan vođa ove reprezentacije, koja se već sada upisala u povijest, ostvarivši najveći uspijeh hrvatskog sporta.

Jer igrati finale svjetskog nogometnog prvenstva, u povijesti ovog natjecanja, uspjelo je tek 12 država svijeta. Hrvatska je 13. I vjerujemo sretna, koja će nastaviti tradiciju da svakih 20 godina, nova reprezentacija osvoji ovaj naslov.

1958. to je uspjelo Brazilu, 1978. Argentini, 1998. Francuskoj. A kako su Francuzi, dakle već osvojil taj naslov - jasno je da sada kao pobjednika priželjkujemo Hrvatsku.

Želi to i Luka Modrić, koji je stigao pred novinare, kako bi najavio finalni ogled. Nepotrebno je reći da je dvorana ispunjena do posljednjeg mjesta. A to znači da je u dvorani oko 500 novinara, 40-tak TV kamera...

Nisi visok igrač, u karijeri su govorili da ništa od tebe, što im kažeš da si presitan da igraš nogomet.

'Nemam ništa osobno reći, samo mogu reći, nisam sumnjao u sebe, iako drugi jesu. Vjerovao sam da mogu doći tu gdje sam danas. To mi je bila dodatna motivacija, da pokažeš da ne trebaš biti ogroman da bi igrao nogomet. To mi je bila dodatna motivacija'.

Za vas je najvažnije, finale. Sad ste u poziciji da budete igrač koji bi mogao razbiti dominaciju Messija i Ronalda. Jeste li razmišljao o tome.

'Fokusiran sam samo na uspjeh reprezentacije. Kad te se spominjem u tom kontekstu, godi mi. Nisam opterećen time, i želja mi je da osvojimo svjetsko prvenstvo. Na to ne mogu utjecati. Stvarno me zanima samo reprezentacija, te individualne stvari mi nisu prioritet.

U listopadu ste igrali s Finskom 1:1. Kako je ta promjena utjecala na reprezentaciju.

Kao što možete i vidjeti. U finalu smo. I to je utjecaj izbornika. Došao je u teškom trenutku za nas, gdje nam je bio upitan plasman na SP. I korz tu prvu utakmicu, kada nam je pričo vratio vjeru, da smo veliki igrači, napunio nas je samopouzdanjem. Završilo je dobro, došla je i Grčka, plasirali se. Donio nam je mir, viđa nam se iskrenost i njegov pristup prema svakom igraču. Sretni smo što je tu, i kao trener ali i kao osoba'.

Što vas vodi na tom putu uspjeha?

'Nikad ne smiješ odustajati, predavati se. Samo gurati naprijed. Svaki put ima uspona i padova, ali trebaš vjerovati u sebe'.