Njemački nogometni prvak Bayern iz Münchena objavio je kako je produžio ugovor sa svojim dugogodišnjim golmanom i njemačkim reprezentativcem Manuelom Neuerom (34) do ljeta 2023. godine...

'Bayern je presretan što je Manuel produžio ugovor do lipnja 2023. godine. Manuel je najbolji golman svijeta i naš kapetan', rekao je direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge .

Pregovori oko njegovog ostanka bili su teški, Neuer je imao podosta zahtjeva, no ipak nije dobio sve što je želio. No, na kraju je prošao bolje nego što je i mogao očekivati jer ovaj je trogodišnji ugovor vrijedan čak 60 milijuna eura! Naime, do sada je imao ugovor od 15 milijuna eura na godinu, a novi mu jamči povišicu od pet milijuna eura godišnje.