Manuel Neuer (34) u jeku pandemije koronavirusa koja je paralizirala svijet sporta vodi teške pregovore s čelnicima Bayerna oko novog ugovora. No, kapetan 'bavarskog ponosa' sumnja kako netko unutar kluba pokušava 'minirati' njegov ostanak u Münchenu

'Otkad sam Bayernu svi su pregovori bili povjerljivi, nikada ništa nije izašlo u javnost', kazao je Neuer i onda razočarano dodao:

'No, sada se stalno u medijima pojavljuju informacije, koje su često netočne, i to me jako živcira', zaključio je golman koji je 2011. godine iz Schalkea prešao u Bayern.

Njemački mediji navode da Neuer traži petogodišnji ugovor i plaću od 20 milijuna eura po sezoni, a njegov menadžer Thomas Kroth demantirao je takve tvrdnje, kazavši da Neuer ne postavlja uvjete koji bi bili nerealni i koji bi financijski ugrozili klub u vrijeme krize zbog koronavirusa.

Ako pregovori propadnu Neuer bi mogao otići iz Bayerna već ovog ljeta, a sve što se do sada događalo u pregovorima Neuera i čelnika Bayerna čini se kao da netko unutar kluba pokušava 'minirati' dogovor i riješiti se kapetana. Iskreno, ne bi bilo prvi puta - sjetite se samo sudbine Nike Kovača - da legende kluba padnu kao kolateralne žrtve borbe raznih frakcija unutar samog Bayerna.