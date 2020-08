Kapetan Arsenala dres londonskog velikana zamijenio Dinamovim, a sada je otkrio je li to pravi potez, te 'modre' usporedio s engleskim divom

Robbie Burton je u velikom intervjuu za Sportske novosti usporedio Dinamo i Arsenal i otkrio kako je zadovoljan dosadašnjim boravkom u Zagrebu

Robbie Burton stigao je u Dinamo u siječnju 2020. godine i to kao kapetan Arsenalove U-23 momčadi i potencijalni velški reprezentativac. Mediji su ga odmah usporedili s Danijem Olmom i njegovom pričom zato što je Španjolac došao kao kapetan Barce i ostavio dubok trag prije velikog transfera u RB Leipzig.

Burtonov debi i aklimatizaciju na novu ekipu malo je poremetila korona, ali onda je upisao nastup protiv Celja u pripremnoj utakmici pa krenuo i u prvih 11 protiv Lokomotive na startu nove sezone HT Prve lige jer nije bilo Ademija i Ivanušeca.

'Obitelj je ponosna na mene i moj debi. Mogu reći da je to veliki korak u mojoj karijeri i jako važna stvar za moju nogometnu budućnost. Dobar je osjećaj debitirati u prvoj ligi', rekao je 20-godišnji Burton u razgovoru za Sportske novosti.

Prvi dojmovi o Dinamu su mu jako pozitivni.

'Znao sam i ranije da je Dinamo klub na visokoj razini. Najbolji je klub u Hrvatskoj i znao sam da su očekivanja velika. Traži se uvijek najbolje i uvijek se igra na pobjedu koja se jedina vrednuje. To mi odgovara jer sam i sam takav i nemam problema s takvim ambicijama. Što se lige tiče, ona je kompetitivna, ima dosta dobrih momčadi, ali Dinamo je ipak razina više. To se vidi u toj našoj dominaciji, a vidjeli smo ju u utakmici protiv Lokomotive', rekao je Burton pa Dinamo usporedio s velikim Arsenalom:

'Najveća je razlika stadion. Po tome je Arsenal ipak daleko ispred. Najveća je sličnost pobjednički mentalitet. U svaku utakmicu ulazimo sa željom za pobjedom i oba kluba to čini velikima. Na to sam naišao čim sam došao u Dinamu, a to je način na koji sam odgajan u Arsenalu pa sam se brzo priviknuo.'