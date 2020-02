Još jedan senzacionalan Dinamov posao; u Maksimir dolazi igrač londonskog Arsenala

Posljednjih sati zadnjeg dana prijelaznog roka, Dinamo je dogovorio još jedan posao. Vjeruju u klupskim prostorijama - veliki, jer u Zagreb je stigao Robbie Burton, veznjak londonskog Arsenala

Riječ je o 20-godišnjem Robbieju Burtonu, članu londonskog Arsenala, u koji je stigao još sa šest godina.

Kako pišu 24 sata, Burton je prošao cijeli omladinski pogon 'topnika', a za mladu momčad (U-23) je do sada upisao 31 nastup, pet golova i dvije asistencije. Ove sezone jednom je bio i na klupi prve momčadi Arsenala, bilo je to u rujnu 2019., kada je momčad Unaija Emeryja s 5:0 u engleskom Liga kupu svladali Nottingham Forest. Robbie Burton je reprezentativac Walesa do 19 godina za koju je debitirao još prije četiri godine.

Engleski mediji ga po stilu igre uspoređuju s velškim reprezentativcem i igračem Juventusa, Aaronom Ramseyjem, a godinama su ga u Arsenalu smatrali za jednog od najperspektivnijih mladih igrača.

Ipak, tamo nije dobio priliku, pa se odlučio za dolazak u Dinamo. Očito je puno toga naučio na primjeru Danija Olma, koji je dres barcelone zamijenio Dinamovim, te se uspio razviti u izvanrednog igrača, koji je potom isposlovao i veliku transfer u RB Leipzig.

'Modri' su ove zime doveli argentinskog reprezentativca do 17 godina (Godoy), te kapetana Arsenalove momčadi do 23 godine (Burton). Očito su pronašli način kako 'zavesti' mlade talente diljem svijeta.