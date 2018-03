Kakvo priznanje: Znam zašto me zovu najglupljim borcem u povijesti UFC-a

U stilu svog nadimka 'Asian Sensation', Andre Soukhamthath je u subotu napravio senzacionalno loš taktički potez, nakon što je u trećoj rundi išao hrvati protiv vidno ozlijeđenog Seana O’Malleya. Odmah nakon toga uslijedili su nazivi poput onog da je najgljuplji borac u povijesti, a sada se i on sam oglasio po tom pitanju.

No, on je treću rundi odlučio hrvati. Rušio je svog protivnika tako da bi došao u kontrolu, koju je uspješno držao do kraja borbe, iako je svima bilo jasno da tako ne može doći do pobjede. Zapravo, svima osim njemu, koji je nakon znaka za kraj borbe počeo slaviti, a tako se i ponašao dok se čekalo da Bruce Buffer pročita pobjednika. Kada je iz njegovih glasnica izašlo ono što je svima bilo jasno, a to je da je O’Malley pobjednik njihove borbe, otišao je u nevjerici.

Čak i njegov timski kolega, Rashad Evans, koji je radio kao gost analitičar u studiju, nije mogao reći ništa lijepo o tome, a nazivi najglupljim borcem u MMA povijesti su preplavili MMA forume te grupe i objave na društvenim mrežama. Sada se napokon oglasio i sam Andre.

'Nazivaju me najglupljim MMA borcem. Najglupljim borcem u UFC povijesti. Čak i moj prijatelj Rashad Evans. Svi se pitaju zašto sam išao hrvati, a to se pitam i ja sam. Znam što sam napravio krivo, u potpunosti sam svjestan zašto je došlo do ovoga. Ozbiljno me uzdrmao u prvoj rundi i nisam bio svoj do kraja borbe. Mislim kako sam se sve do kraja borio čistim instinktom. Nevjerojatno, jer sam sam u prvom planu udarač, a ne hrvač, Samo da sam radio ono što inače radim, lako bih dobio tu borbu. Sada je na meni da naučim na pogreškama i iz ovoga izvučem lekciju', rekao je Andre.

Vidjeti ćemo hoće li mu UFC dati priliku da u oktogonu pokaže što je naučio na pogreškama, budući da je slavio u samo jednoj od dosadašnje četiri prilike u promociji.