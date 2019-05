Kakva pljuska za Neymara iz njegovog Brazila; odluka koja bi mogla unijeti nemir u svlačionicu

Neymar je izgubio kapetansku traku u brazilskoj nogometnoj reprezentaciji, a tu časnu dužnost dobio je njegov kolega iz PSG-a Dani Alves

Pred nama je Copa Amerika (14. lipnja – 7. srpnja), južnoameričko prvenstvo kojem je domaćin Brazil koji to natjecanje nije osvojio od 2007. 'Selecao' će učiniti sve da napokon dođe do titule, a predvodit će ga najveća zvijezda Neymar. No najskuplji brazilski nogometaš neće biti kapetan...