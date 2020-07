Kako je skupo plaćeni Griezmann napravio pomutnju u Barceloni koja ga je nudila drugima; jedan detalj vezan uz Messija mu je presudio

Kada je Antoine Griezmann stigao u transferu teškom 120 milijuna eura iz Atletico Madrida u Barcelonu, mnogi su govorili kako će zajedno uz Messija i Suareza tvoriti atomski napad. No, ubrzo nakon dolaska više se govorilo o odlasku Griezmanna iz kluba…

Čak se pročulo kako je Griezmannova obitelj bila jako nezadovoljna tretmanom i konstantnim ignoriranjem trenera Setiena.

No, otišli su i korak dalje te su od čelnika klub a tražili da im jasno kažu kakva je Griezmannova budućnost u Barceloni. Čak su svi jasno dali do znanja kako ne želi napustiti Barcelonu i nikako ne želi biti dio moguće razmjene igrača s drugim klubom. Time je jasno dao svima do znanja da mu je mjesto na terenu i da ne želi sjediti na klupi.

I onda je na utakmici prošlog kola na gostovanju kod Villarreala Griezmann napokon zaigrao kako zna. Barca je lako došla do pobjede 4:1, a Griezmann je bio jedan od boljih na terenu. Postigao je i jedan gol nakon kojeg mu je prvi čestitao Leo Messi koji mu je i asistirao.