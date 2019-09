Kakav preokret oko Roberta Prosinečkog; što je natjeralo hrvatskog stručnjaka da naglo promijeni svoju odluku?

Robert Prosinečki ipak ostaje na klupi nogometne reprezentacije iako je smao dan ranije govorio kako nema šanse da promijeni svoju odluku o odlasku s izborničke funkcije

'Moralno je bilo podnijeti ostavku. No nakon današnje sjednice, razgovora i podrške odlučio sam završiti ovaj kvalifikacijski ciklus. Pokušavam ostati kod svojih odluka kad ih donesem, ali sam zbog ljudi iz Saveza odlučio ostati. Imamo šanse za plasman na Euro i kroz kvalifikacije i kroz baraž', rekao je Prosinečki.

Podsjećamo, dan ranije poslije šokantnog poraza od Armenije (4:2) u sklopu kvalifikacija za Euro Robert Prosinečki obratio se novinarima uz jasnu poruku koju je svima poslao kako se sigurno neće predomisliti u vezi njegove ostavke.

'Dogodilo se da Armenija pobijedi BiH i da još onakvu utakmicu koja se igra za kvalifikacije, nije bilo dovoljno želje i ambicije. U biti kada pogledate, rezultati su nam išli na ruku i s jučerašnjom pobjedom bi bili jako blizu. To tako ide u životu, nogometu i svemu. Ne mogu vjerovati da nas Armenija onako pobijedi', rekao je okupljenim novinarima Prosinečki te dodao:

'Ja kada sam došao, imao sam neko svoje viđenje i ambicije. Nisam to ostvario, nismo to ostvarili, kako hoćete, tako da je to glavni razlog moje odluke. Ja sam svoju odluku donio i ništa se ne može promijeniti.'

No, ipak se na kraju predomislio...