Legendarni liječnik reprezentacije otkrio nam je važan detalj o ozljedi Tina Jedvaja i famoznom nalazu iz Njemačke: To nije fer

U dvije kvalifikacijske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, na gostovanjima kod Slovačke i Azerbajdžana, izbornik Zlatko Dalić nije mogao računati na neke standardne igrače zbog privatnih problema, ali i ozljeda. No, nakon 'kiksa' kod Azerbajdžana mnogi su se raspisali kako je pouzdani obrambeni igrač Tin Jedvaj, koji se žalio na ozljedu, ipak mogao igrati. Za komentar smo zamolili dr. Borisa Nemeca, dugogodišnjeg liječnika hrvatske nogometne reprezentacije

No, tu nije bio kraj problemima jer je mladi obrambeni igrač Tin Jedvaj otpao uoči utakmice protiv Slovačke nakon što je na treningu osjetio snažno zatezanje u mišiću. Odmah je reagirala liječnička služba na čelu s dr. Zoranom Bahtijarevićem i obavila je dodatne pretrage. Naime, ultrazvuk je pokazao određena oštećenja te je, sasvim logično kako ne bi došlo do teže ozljede, odlučeno da Jedvaj neće igrati dvije spomenute utakmice. I sve se dodatno zakuhalo nakon remija kod Azerbajdžana i informacije koja je stigla iz njemačkog Augsburga nakon dodatnog liječničkog pregleda.

'Dobio sam i ja informaciju kako je magnetska rezonanca u Njemačkoj pokazala da oštećenja na mišiću Tina Jedvaja nema te kako je to zapravo ožiljak jedne stare ozljede, ali opet ne razumijem medije koji sada pišu kako je mogao igrati ove dvije utakmice. To me naljutilo… Ukratko, ako igrač osjeća zatezanje u mišiću ili kako mi to zovemo peckanje, on nije sposoban za igru i točka! Taj detalj je jako važan jer ako se ta bol ignorira, može doći do teže ozljede te duljeg odsustva s terena. U moje 23 godine s reprezentacijom uvijek sam preporučio da igrač koji osjeća zatezanje u mišiću nije spreman za igru. U takvim slučajevima kalkuliranje ne dolazi u obzir', kazao je za tporal prof. dr. sc. Boris Nemec, čelni čovjek Specijalne bolnice za ortopediju u Matuljima.

'Nije fer i korektno sada pisati kako je Tin Jedvaj mogao igrati i da uopće nije bio ozlijeđen. Pa poznato je kod nas liječnika kako uvijek moraš poštivati ono što pacijent kaže, a iskreno ne znam tko bi potpisao da može igrati netko tko vrijedi desetke milijuna eura. Tko bi platio da se ne daj bože dogodila teška ozljeda?', dodao je dr. Nemec koji se jako dobro sjeća nekih sličnih situacija u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji kada su igrači, koji su osjetili zatezanje, ipak ostajali u igri zbog taktičkih zamisli izbornika pa je znalo doći do teških ozljeda.