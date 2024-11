'Kada je on bio najbolji Dinamov igrač, to sve govori...'

'S druge strane, Rijeka je bila puno discipliniranija i čvršća u svakom duelu. Kompaktna, brža na drugim loptama. Imala je vrlo jasnu ideju, kako iz tih oduzetih lopti izlaziti u brze tranzicije. Tu su jako puno koristili Djouahru, koji je imao imao dvije jako dobre prilike. Tako da kad se podvuče crta, mislim da Rijeka može više žaliti što nije uzela sva tri boda.'

Bjelica je uoči utakmice rekao da mu je to najvažnija utakmica do sada. I onda ovako loše izgledaju.

'Sigurno da je on to apostrofirao na taj način, jer u ovom momentu to i je tako. Pogotovo nakon što su slabije bodovno odradili proteklih mjesec dana u prvenstvu. I taj zaostatak za vodećim ekipama se ne smanjuje. Konkretno za Hajdukom. A evo, i Rijeka je održala tu prednost'.

A što je problem Dinamu?

'Teško mi je reći. Naravno, Neno to najbolje zna. Sigurno jako puno rade i analiziraju da vide kako na neki način izaći iz tog jednog, ja ću reći, tunelčića u SHNL-u. Ali ja vjerujem da će se Dinamo dići, ima dovoljno širok kadar, ima tu dovoljno kvalitete. Jednostavno, to je jedan takav niz koji stvara s jedne strane i određeni pritisak. Pogotovo od javnosti. Ali ako se prisjetimo povijesti, znamo da je Dinamo znao isplivati i iz težih situacija. Ja vjerujem da će i ovaj put. Unatoč slaboj igri, danas su oni opet uzeli taj bod protiv jedne Rijeke koja je onako, baš dobra. Isto se provlači uz Rijeku, fali joj ofenzivna igra, de facto igra bez napadača. Ali su vrlo dobro organizirani, s jasnom idejom kako djeluju na terenu, pogotovo u defenzivnom aspektu. Ali sigurno i oni rade na tome da i prema naprijed budu još opasniji. Dakle, to je malo drugačija Rijeka od one koju smo gledali prošle godine. Puno više su orijentirani na taj defenzivni blok i kako onda kroz tranzicije izlaziti i dolazi do nekih situacija za golove. Ali ogroman respekt, nisu primili gol, najbolja momčad lige bez poraza dosad. To je za mene vrlo kvalitetno statistički podatak. Može sad netko pričati da fali ofenzivnog nogometa, ali Đalović drži stabilnost i kvalitetu. S radom, ali i ponekim pojačanjem u zimskom prijelaznom roku, sigurno se Rijeka može nadograditi da bude vrlo aktivna u borbi za naslov'.

U idućem kolu igra se derbi na Poljud. Koliko Dinamo može biti poljuljan nakon ovakvog izdanja?

'Poljuljan? Derbi je derbi, uvijek. Sve prije i sve poslije se zaboravlja kad je derbi. Nemam ja tu uopće dilemu da će Dinamo napraviti sve da izgleda što bolje. Hoće li se stvari poklopiti rezultatski, to je teško prognozirati. Pogotovo jer je i Hajduk u dobroj formi, dobro izgleda, igra doma. Teško je prognozirati bilo što, ali sam uvjeren da će Dinamo sigurno odigrati bolju utakmicu nego danas. Mislim da nije ovo vrijeme kada se odlučuje prvenstvo. Svjedočili smo i prije da su znale biti velike amplitude. I da će tek onih završnih, atletskim rječnikom, 100 metara pokazati tko je najspremniji. Dinamo bih ja uvijek stavio kao jednog od glavnih favorita, nevezano na dobru formu Hajduka, i ovo što Rijeka u kontinuitetu pokazuje. S time da vjerujem da će i Osijek rasti jer igraju sve bolje i bolje. I to je momčad koja se meni jako sviđa', završio je 51-godišnji Dinko Jeličić.