Bjelica otkrio koji su ga igrači razočarali: 'Od njih se više očekuje'

To je tema za razgovor i analizu, sad nije ni mjesto ni vrijeme. Ne želim tražiti alibi ni u čemu. Mi smo danas imali šest, sedam reprezentativaca na terenu i od njih očekujemo da to puno bolje izgleda. Neki su bili u reprezentacijama, ali bilo je tu dovoljno svježine da se bolje odigra. Morali smo bolje izgledati i razočaran sam što nismo. Pozitivno je da nismo primili gol, Rijeku smo ostavili na jednom bodu ispred nas, a moglo je biti puno gore.

U prvom mandatu ste puno lakše balansirali igranje u Europi u SHNL-u, zašto je sada to problem?

Očekivali smo da ćemo biti ofenzivno bolji, ali oni su bili brži, hitriji, agresivniji od nas. Pokušali smo nešto u drugom poluvremenu, malo ih stisnuti, ali to je otvorilo neke kanale za njihove igrače, koji su to koristili. Naravno da smo više očekivali od nas samih, kad igrate ovako kako smo mi igrali, ne možeš više od ovoga ni očekivati.

Hoće li Petković biti spreman za srijedu?

Teško. Znamo koliko nam je on važan. Nije lako ni Kulenoviću, koji stalno mora igrati, stalno se od njega očekuje, a on nikad nije bio u toj situaciji. Znamo kako je bilo kad Petkovića nije bilo. Pokušat ćemo ga osposobiti koliko-toliko za Dortmund, malo više za Hajduk. Iskreno, jako teško da će on startati u tim utakmicama.