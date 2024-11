'Dinamov problem nije neigranje Petkovića. Ima puno veći problem...'

Naravno, nije Rijeka 'bezvezna' momčad, pa otpor Đalovićeve ekipe ne iznenađuje. Pogotovo ne Danijela Šarića, bivšeg hrvatskog reprezentativca, koji je ponikao u Rijeci, ali je dio bogate karijere proveo i u Dinamu.

'Skromno. Pogotovo Dinamo. I pogotovo prvo poluvrijeme', počeo je Šarić analizu za tportal.

'Prvo poluvrijeme me je razočaralo, pogotovo što su igrale naše ponajbolje ekipe. Vidjeli smo tek onaj Pjacin udarac na početku, koji je bio dosta opasan, i kasnije udarac Selahija nakon greške Theophilea. To je sve što se tiče prvog poluvremena, bez udarca na gol i jedne i druge momčadi. Bilo je to dosta loše'.