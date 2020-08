Juventus ima novog trenera; je li pametan potez čelnika 'stare dame' što su u ruke neiskusnog stručnjaka gurnuli najskuplju momčad Italije?

Nije se dugo trebalo čekati da Juventus pronađe novog trenera nakon što je danas smijenio Maurizija Sarrija, a to je legendarni talijanski nogometaš Andrea Pirlo

Pirlo je prije tri godine završio svoju bogatu igračku karijeru tijekom koje je s Italijom osvojio naslov svjetskog prvaka 2006. te 2012. stigao do finala EURA, dok je igrajući za Milan (2001-2011) i Juventus (2011-2015) osvojio dvije Lige prvaka (2003, 2007) te još jednom igrao u finalu (2015) uz šest naslova prvaka Italije (dva s Milanom, četiri s Juventusom).

Prije devet dana Pirlo je imenovan trenerom U23 momčadi Juventusa te mu je to trebao biti prvi posao u trenerskoj karijeri, no nakon razlaza sa Sarrijem promoviran je u trenera prve momčadi. To je i rizik od strane Juventusa što najbogatiju momčad na Apeninskom poluotoku daje u ruke mladom stručnjaku bez iskustva.

S Juventusom je Pirlo potpisao ugovor do lipnja 2022. godine.

Sarri je otkaz dobio nakon samo godinu dana na kormilu 'stare dame', unatoč osvojenom naslovu prvaka Italije.