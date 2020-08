Neutješni Gigi Buffon nakon ispadanja iz Lige prvaka: Svaki put mislimo da je to 'ta sezona', ali...

Juventus je ispao od Lyona u osmini finala Lige prvaka, taj je neuspjeh poslom platio trener Maurizio Sarri, no među onima koji su posebno bili razočarani je legendarni golman 'stare dame' Gigi Buffon (42). Ponadao se kako će baš ove sezone otići do kraja, uzeti jedni trofej koji mu nedostaje u prebogatoj karijeri

Gigi Buffon (42) je utakmicu s Lyonom pratio s klupe. Na golu Juventusa bio je Wojciech Szczesny koji je svoj posao odradio korektno. I slavio je Juve 2:1, dva je gola zabio Cristiano Ronaldo , no to nije bilo dovoljno, Lyon ide dalje zbog gola u gostima.

'Spremili smo se za ovaj dvoboj, pokušali 'zatvoriti' Lyon, ne dopustiti mu da zabije... No, nakon samo 12 minuta to je palo u vodu i ništa nakon toga nije pomoglo. Trudili smo se ostati smireni, organizirani, da stvaramo šanse i da ne divljamo prema naprijed. Kad smo došli do 2:1 stvarno smo počeli vjerovati, jer smo se vratili od 0:1, ali tri gola nisu lak zadatak', pričao je legendarni Gigi nakon utakmice i ispadanja njegovog Juventusa te napomenuo:

'Da, nismo došli do tamo gdje smo željeli... Ili do kuda smo mislili da ćemo stići. Razočarani smo, jer kao i svaki put kad uđemo u natjecanje, sanjamo da ćemo otići do kraja. I svaka godina djeluje kao ona prava, da je to baš 'ta', ali...'