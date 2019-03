'Jugaši' bez poraza i u derbiju; Mladost doživjela debakl u Zagrebu

Liga prvaka Skupina A Barceloneta Ferencvaros 8:5 Steaua Pro Recco 8:16 Brescia Eger 11:6 Crvena zvezda Dinamo Moskva 8:17 Utk. Pob. Ner. Izg. Bod. 1. Pro Recco 11 11 0 0 33 2. Brescia 11 7 2 2 23 3. Barceloneta 11 7 1 3 22 4. Ferencvaros 11 6 1 4 19 5. Dinamo Moskva 11 5 0 6 15 6. Eger 11 4 0 7 12 7. Steaua 11 2 0 9 6 8. Crvena zvezda 11 0 0 11 0 Sljedeće utakmice 13.4. Steaua Eger 13.4. Crvena zvezda Brescia 13.4. Ferencvaros Pro Recco 13.4. Barceloneta Dinamo Moskva Skupina B Waspo Hannover Jadran Split 9:8 Verona Jug CO 11:11 Szolnoki Spandau 04 14:6 Mladost Olympiakos 6:14 Utk. Pob. Ner. Izg. Bod. 1. Jug CO 11 9 2 0 29 2. Verona 11 7 2 2 23 3. Olympiakos 11 6 3 2 21 4. Szolnoki 11 5 3 3 18 5. Jadran Split 11 3 0 8 9 6. Waspo Hannover 11 2 3 6 9 7. Mladost 11 2 2 7 8 8. Spandau 04 11 2 1 8 7 Sljedeće utakmice 13.4. Szolnoki Jug CO 13.4. Spandau 04 Olympiakos 13.4. Mladost Jadran Split 13.4. Verona Waspo Hannover