Jučer je ispisana povijest rukometa: Evo kako je dramu komentirao legendarni Francuz na klupi Crne Gore

Izbornik Crne Gore Didier Dinart nakon utakmice nije skrivao razočaranje, ali je istaknuo i kvalitetu prikazanog rukometa:

‘Sjajna utakmica s puno golova. Možda nam je nedostajala jedna bolja obrambena reakcija ili još jedna obrana vratara, ali u svakom slučaju bila je to dobra predstava. Protiv Farskih Otoka morat ćemo igrati znatno čvršće u obrani jer oni često koriste igru sedam na šest. Odmah se okrećemo pripremama i pokušavamo što prije zaboraviti ovaj susret', rekao je legendarni Francuz.

Slično razmišlja i jedan od ključnih crnogorskih igrača Miloš Vujović, koji je naglasio koliko je poraz bio bolan:

‘Poraz je iznimno težak, posebno kada se borite svih 60 minuta i izgubite s jednim golom razlike. Pogodak smo primili s 13 metara, preko trojnog bloka. Dali smo maksimum. Početak nije išao prema planu, stalno smo lovili zaostatak, a završiti ovako, uz 40 postignutih golova, doista je teško. Nadam se da ćemo se brzo oporaviti i okrenuti sljedećim utakmicama.’