Joško Gvardiol nije skrivao nezadovoljstvo svojim izvedbama na Euru, a dotaknuo se i Brune Petkovića i njegove uloge u reprezentaciji

Joško Gvardiol je najavio susret sa Škotskom u trećem kolu Eura 2020.

'Kad se u klubu dogodi poraz, nije bajno i svi gledaju u pod i puni su negativne energije. No, ovdje je sve drugačije, nema okretanja leđa pojedincima nego su svi tu kao podrška. Kad si okružen takvim ljudima, ne bi trebalo biti problema za nadolazeće utakmice.'

'Naravno da nisam bio zadovoljan protiv Engleske jer je rezultat bio negativan. Ne volim gledati pojedinačne izvedbe, već više gledam tim i rezultat. Volim biti samokritičan jer znam što je realno. Ne treba ništa preuveličavati. Protiv Engleske sam igrao na vrlo niskom nivou. Prva utakmica od prve minute, veliko natjecanje, bio je prisutan veliki strah, no s vremenom će to nestati', kaže Joško pa dodaje:

'Kao lijevi bek nemam puno iskustava u skoku, ali nema ni govora o penalu. Puno stručnjaka tvrdi suprotno, ali u toj situaciji je Lovren bio je usmjeren prema lopti. Niti jedan čovjek na svijetu nema oči na leđima. Bila je to nezgoda i prokrvario je, a da nije, pitanje je bi li se uključio VAR i bi li došlo do te odluke.'

Sada se Hrvatska mora vaditi protiv Škotske.

'Na Euru nema slabe ekipe. Ušli smo s takvim razmišljanjem kad je krenulo. Može nam biti žao što nismo izvukli nešto više iz prve dvije utakmice, ali moramo dati sve od sebe da poginemo i izvučemo tri boda. Nadamo se prolasku', rekao je Gvardiol koji je protiv Gilmoura igrao u juniorskoj Ligi prvaka kada je Dinamo igrao protiv Chelseaja:

'Naravno da se sjećam te utakmice. To mi je najgori dan u životu. Do 77., 80. minute smo imali 2:0, a onda sve prokockali. Došli smo do penala, a onda su nas masakrirali izvedbom. Nismo mogao pretpostaviti tko će biti vrhunski igrač. Netko odskoči, netko ne. Nas je krasilo da smo igrali kao momčad i na osnovu toga postigli smo takav rezultat.'